Салат бесподобный! Узнала рецепт в ресторане и теперь готовлю дома постоянно

Очень простой, сытный и вкусный салат из огурца и буженины. Такой салатик достоин того, чтобы его готовить не только просто так, но и на праздничный стол. Самое главное – купите свежее мясо и отварите его со специями и солью, буженина должна быть ароматной и вкусной. Или купите качественный кусок готовой буженины.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- буженина, 200 г;
- огурцы, 2 шт;
- яйцо, 1 шт;
- сыр, 70 г;
- чеснок, укроп и майонез по вкусу.
Процесс приготовления
Если вы отвариваете мясо, тогда остужаем его, режем соломкой или разбираем на волокна.
Огурцы также режем соломкой.
Отвариваем яйцо, остужаем и трем вместе с сыром на крупой терке.
Смешиваем все продукты, добавляем рубленый укроп и чеснок по вкусу, заправляем майонезом.
Майонез можно сделать и домашний, получится еще вкуснее.
Настаивать его не нужно, перемешали и подаем к столу.
Для праздничной подачи, салат можно формировать в кольце или сделать порционно, украшаем веточками зелени.
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