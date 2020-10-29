Скатерть-Самобранка

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Салат бесподобный! Узнала рецепт в ресторане и теперь готовлю дома постоянно

Очень простой, сытный и вкусный салат из огурца и буженины. Такой салатик достоин того, чтобы его готовить не только просто так, но и на праздничный стол. Самое главное – купите свежее мясо и отварите его со специями и солью, буженина должна быть ароматной и вкусной. Или купите качественный кусок готовой буженины.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • буженина, 200 г;
  • огурцы, 2 шт;
  • яйцо, 1 шт;
  • сыр, 70 г;
  • чеснок, укроп и майонез по вкусу.

Процесс приготовления

Если вы отвариваете мясо, тогда остужаем его, режем соломкой или разбираем на волокна.

Огурцы также режем соломкой.

Отвариваем яйцо, остужаем и трем вместе с сыром на крупой терке.

Смешиваем все продукты, добавляем рубленый укроп и чеснок по вкусу, заправляем майонезом.

Майонез можно сделать и домашний, получится еще вкуснее.

Настаивать его не нужно, перемешали и подаем к столу.

Для праздничной подачи, салат можно формировать в кольце или сделать порционно, украшаем веточками зелени.

Салат бесподобный! Узнала рецепт в ресторане и теперь готовлю дома постоянно

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