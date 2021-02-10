Драники — Белорусские Картофельные Оладьи

Сегодня мы с Вами приготовим драники — очень вкусные и ароматные картофельные оладьи.

Драники — история:

Картофель на гарнир — самое милое дело. Многие знают, что это самый лёгкий, быстрый и пожалуй беспроигрышный способ. Однако изначально такой гарнир получил знаменитость благодаря последнему польскому королю: он в картофеле души не чаял.

Ну а сами драники для многих из нас нечто большее, чем просто гарнир или закуска. Это вкус детской забавы, бабушкиной сказки, беззаботных игр.

Драники из Белоруссии распространились по всему миру. В каждой стране они получили своё название, а вот в Беларусии сохранили свое изначальное наименование — драники. Драник — от слова дьрати, что означает «очищать кожуру». Вполне логично. Ведь когда мы просили бабулю сделать драники, она отвечала: «Пойду-ка я чистить картошку». Вот и появлялись на свет замечательные картофельные оладьи с похрустывающей корочкой.

Ингредиенты, из которых готовятся драники:

Пятьсот граммов картофеля

Одна морковь

Одна столовая ложка крахмала

Растительное масло

Щепотка сахарного песка

Красный острый перец

Соль

Как будем готовить драники по бабушкиному рецепту:

Приготовление хороших драников имеет несколько секретов. Вот, к примеру, для начала нужно понять сколько крахмала содержится в картофеле. Для этого хорошо промываем картофель и хорошо просушиваем. После чего сразу очищаем шкурку. Сразу после этого делим картофелину на две половины. Хорошенько трём друг об дружку. Если приглянуться можно увидеть образующуюся пенку.

Для этого хорошо промываем картофель и хорошо просушиваем. После чего сразу очищаем шкурку. Сразу после этого делим картофелину на две половины. Хорошенько трём друг об дружку. Если приглянуться можно увидеть образующуюся пенку. Как только по краям образовывается достаточно пенки, прижимаем две части друг к другу и переворачиваем, держа за одну из частей. Если вторая держится крепко и не падает, значит в картофеле достаточно крахмала и его можно использовать для драников. Если же, всё-таки, две половинки отделяются друг от друга, можно будет просто добавить готовый картофельный крахмал.

Берём глубокую миску и натираем на тёрке с мелкими отверстиями.

Туда же натираем небольшую морковку и перемешиваем. Приправляем горсткой сахарного песка. Добавляем немного красного острого перца. Соль пока не кладём: солить нужно под конец.

Поскольку мы добавили морковь, концентрация крахмала уменьшилась, поэтому можно добавить немного крахмала.

Натёртый картофель будем обжаривать, поэтому нам нужно прогреть около четырёх ложек растительного масла в неподгорающей сковороде.

Подготавливаем тарелку и бумажное полотенце.

Когда масло хорошо прогреется, берём тёртый картофель и ладошками делаем из него лепёшки. Если сока слишком много, придавливаем второй рукой, чтобы сок немного сцедился.

Когда краешки подрумянятся, переворачиваем, и прожариваем с другой стороны. Когда драники покраснеют, выкладываем их на бумажное полотенчико и оставляем, чтобы бумага впитала лишнее масло. Вот теперь можно и посолить.

Драники готовы. Румяные, хрустящие, ароматные и полезные.