Драники — Белорусские Картофельные Оладьи

Сегодня мы с Вами приготовим драники — очень вкусные и ароматные картофельные оладьи.
Драники — история:
Картофель на гарнир — самое милое дело. Многие знают, что это самый лёгкий, быстрый и пожалуй беспроигрышный способ. Однако изначально такой гарнир получил знаменитость благодаря последнему польскому королю: он в картофеле души не чаял.
Ну а сами драники для многих из нас нечто большее, чем просто гарнир или закуска. Это вкус детской забавы, бабушкиной сказки, беззаботных игр.
Драники из Белоруссии распространились по всему миру. В каждой стране они получили своё название, а вот в Беларусии сохранили свое изначальное наименование — драники. Драник — от слова дьрати, что означает «очищать кожуру». Вполне логично. Ведь когда мы просили бабулю сделать драники, она отвечала: «Пойду-ка я чистить картошку». Вот и появлялись на свет замечательные картофельные оладьи с похрустывающей корочкой.
Ингредиенты, из которых готовятся драники:
- Пятьсот граммов картофеля
- Одна морковь
- Одна столовая ложка крахмала
- Растительное масло
- Щепотка сахарного песка
- Красный острый перец
- Соль
Как будем готовить драники по бабушкиному рецепту:
- Приготовление хороших драников имеет несколько секретов. Вот, к примеру, для начала нужно понять сколько крахмала содержится в картофеле. Для этого хорошо промываем картофель и хорошо просушиваем. После чего сразу очищаем шкурку. Сразу после этого делим картофелину на две половины. Хорошенько трём друг об дружку. Если приглянуться можно увидеть образующуюся пенку.
- Как только по краям образовывается достаточно пенки, прижимаем две части друг к другу и переворачиваем, держа за одну из частей. Если вторая держится крепко и не падает, значит в картофеле достаточно крахмала и его можно использовать для драников. Если же, всё-таки, две половинки отделяются друг от друга, можно будет просто добавить готовый картофельный крахмал.
- Берём глубокую миску и натираем на тёрке с мелкими отверстиями.
- Туда же натираем небольшую морковку и перемешиваем. Приправляем горсткой сахарного песка. Добавляем немного красного острого перца. Соль пока не кладём: солить нужно под конец.
- Поскольку мы добавили морковь, концентрация крахмала уменьшилась, поэтому можно добавить немного крахмала.
- Натёртый картофель будем обжаривать, поэтому нам нужно прогреть около четырёх ложек растительного масла в неподгорающей сковороде.
- Подготавливаем тарелку и бумажное полотенце.
- Когда масло хорошо прогреется, берём тёртый картофель и ладошками делаем из него лепёшки. Если сока слишком много, придавливаем второй рукой, чтобы сок немного сцедился.
- Когда краешки подрумянятся, переворачиваем, и прожариваем с другой стороны. Когда драники покраснеют, выкладываем их на бумажное полотенчико и оставляем, чтобы бумага впитала лишнее масло. Вот теперь можно и посолить.
Драники готовы. Румяные, хрустящие, ароматные и полезные.
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