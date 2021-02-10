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Драники — Белорусские Картофельные Оладьи

Сегодня мы с Вами приготовим драники — очень вкусные и ароматные картофельные оладьи.

Драники — история:

Картофель на гарнир — самое милое дело. Многие знают, что это самый лёгкий, быстрый и пожалуй беспроигрышный способ. Однако изначально такой гарнир получил знаменитость благодаря последнему польскому королю: он в картофеле души не чаял.

Ну а сами драники для многих из нас нечто большее, чем просто гарнир или закуска. Это вкус детской забавы, бабушкиной сказки, беззаботных игр.

Драники

Драники из Белоруссии распространились по всему миру. В каждой стране они получили своё название, а вот в Беларусии сохранили свое изначальное наименование — драники. Драник — от слова дьрати, что означает «очищать кожуру». Вполне логично. Ведь когда мы просили бабулю сделать драники, она отвечала: «Пойду-ка я чистить картошку». Вот и появлялись на свет замечательные картофельные оладьи с похрустывающей корочкой.

Ингредиенты, из которых готовятся драники:

  • Пятьсот граммов картофеля
  • Одна морковь
  • Одна столовая ложка крахмала
  • Растительное масло
  • Щепотка сахарного песка
  • Красный острый перец
  • Соль

Как будем готовить драники по бабушкиному рецепту:

  • Приготовление хороших драников имеет несколько секретов. Вот, к примеру, для начала нужно понять сколько крахмала содержится в картофеле.
    Для этого хорошо промываем картофель и хорошо просушиваем. После чего сразу очищаем шкурку. Сразу после этого делим картофелину на две половины. Хорошенько трём друг об дружку. Если приглянуться можно увидеть образующуюся пенку.
  • Как только по краям образовывается достаточно пенки, прижимаем две части друг к другу и переворачиваем, держа за одну из частей. Если вторая держится крепко и не падает, значит в картофеле достаточно крахмала и его можно использовать для драников. Если же, всё-таки, две половинки отделяются друг от друга, можно будет просто добавить готовый картофельный крахмал.
  • Берём глубокую миску и натираем на тёрке с мелкими отверстиями.

Драники - Белорусские Картофельные Оладьи

  • Туда же натираем небольшую морковку и перемешиваем. Приправляем горсткой сахарного песка. Добавляем немного красного острого перца. Соль пока не кладём: солить нужно под конец.
  • Поскольку мы добавили морковь, концентрация крахмала уменьшилась, поэтому можно добавить немного крахмала.
  • Натёртый картофель будем обжаривать, поэтому нам нужно прогреть около четырёх ложек растительного масла в неподгорающей сковороде.
  • Подготавливаем тарелку и бумажное полотенце.
  • Когда масло хорошо прогреется, берём тёртый картофель и ладошками делаем из него лепёшки. Если сока слишком много, придавливаем второй рукой, чтобы сок немного сцедился.
  • Когда краешки подрумянятся, переворачиваем, и прожариваем с другой стороны. Когда драники покраснеют, выкладываем их на бумажное полотенчико и оставляем, чтобы бумага впитала лишнее масло. Вот теперь можно и посолить.

Драники готовы. Румяные, хрустящие, ароматные и полезные.

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