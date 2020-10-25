«Селедка под новой шубой». Не могу оторваться от этого салата, готовлю уже несколько дней

Несколько дней назад я искала что-то новое, какое-то интересное блюдо или салат, который можно быстро сделать и из минимума продуктов. Все классические салаты уже надоели, хочется что-то новое.
И вот нашла селедку под шубой, но от обычного, нам привычного салата, этот сильно отличается, Приготовьте и попробуйте.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сельдь, 1 шт;
- зеленый лук и укроп по большому пучку;
- огурец свежий, 1 шт;
- сыр, 150 г;
- картофель вареный, 2 – 3 шт;
- майонез, 300 г.
Процесс приготовления
Салат, как и классический вариант, будем формировать слоями.
Филе селедки режем мелким кубиком и выкладываем первый слой.
Совет: по желанию вы можете формировать салат в кольце, чтобы все получилось красиво и аккуратно.
После каждого слоя делаем сеточку из майонеза.
Первый слой – селедка.
Второй слой – рубленый лук.
Третий слой – тертый на терке картофель и сеточка из майонеза.
Четвертый слой – резанный мелко огурец.
Пятый слой – тертый сыр.
Шестой слой рубленый укроп.
Отправляем салат в холодильник на несколько часов и подаем к столу.
Вы также можете попробовать такой салат не с твердым сыром, а с плавленым.
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