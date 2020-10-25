«Селедка под новой шубой». Не могу оторваться от этого салата, готовлю уже несколько дней

Несколько дней назад я искала что-то новое, какое-то интересное блюдо или салат, который можно быстро сделать и из минимума продуктов. Все классические салаты уже надоели, хочется что-то новое.

И вот нашла селедку под шубой, но от обычного, нам привычного салата, этот сильно отличается, Приготовьте и попробуйте.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сельдь, 1 шт;

зеленый лук и укроп по большому пучку;

огурец свежий, 1 шт;

сыр, 150 г;

картофель вареный, 2 – 3 шт;

майонез, 300 г.

Процесс приготовления

Салат, как и классический вариант, будем формировать слоями.

Филе селедки режем мелким кубиком и выкладываем первый слой.

Совет: по желанию вы можете формировать салат в кольце, чтобы все получилось красиво и аккуратно.

После каждого слоя делаем сеточку из майонеза.

Первый слой – селедка.

Второй слой – рубленый лук.

Третий слой – тертый на терке картофель и сеточка из майонеза.

Четвертый слой – резанный мелко огурец.

Пятый слой – тертый сыр.

Шестой слой рубленый укроп.

Отправляем салат в холодильник на несколько часов и подаем к столу.

Вы также можете попробовать такой салат не с твердым сыром, а с плавленым.