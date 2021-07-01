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Готова печь их каждый день! Творожные оладьи как пончики: вкусные и пышные, завтрак за 15 минут

Оладушки получаются очень пышными, не жирными, свежими остаются даже на следующий день. В рецепте хорошо то, что они не опадают после того, как их снимают со сковороды.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • творог, 180 г;
  • кефир, 100 мл;
  • яйца, 2 шт;
  • сахар, 2 ст.л;
  • ванилин;
  • сода, 1 ч.л;
  • мука, 150 г.

Процесс приготовления

Яйца взбиваем венчиком с сахаром и щепоткой соли, вливаем кефир и перемешиваем до однородности.

Всыпаем соду, хорошо перемешиваем.

Кладем творог и перемешиваем. Творог берите любой жирности.

Добавляем просеянную муку и перемешиваем тесто до однородности.

Перекладываем массу в пакет, отрезаем уголок.

Выдавливаем тесто в разогретое растительное масло и обжариваем пончики на среднем огне до золотистости.

Готова печь их каждый день! Творожные оладьи как пончики: вкусные и пышные, завтрак за 15 минут

Пончики не будут масляными, поэтому сразу складываем их на блюдо. Кода остынут можно посыпать сахарной пудрой или подавать с медом, шоколадом, любым вареньем или сиропом.

Готова печь их каждый день! Творожные оладьи как пончики: вкусные и пышные, завтрак за 15 минут

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