Готова печь их каждый день! Творожные оладьи как пончики: вкусные и пышные, завтрак за 15 минут

Оладушки получаются очень пышными, не жирными, свежими остаются даже на следующий день. В рецепте хорошо то, что они не опадают после того, как их снимают со сковороды.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

творог, 180 г;

кефир, 100 мл;

яйца, 2 шт;

сахар, 2 ст.л;

ванилин;

сода, 1 ч.л;

мука, 150 г.

Процесс приготовления

Яйца взбиваем венчиком с сахаром и щепоткой соли, вливаем кефир и перемешиваем до однородности.

Всыпаем соду, хорошо перемешиваем.

Кладем творог и перемешиваем. Творог берите любой жирности.

Добавляем просеянную муку и перемешиваем тесто до однородности.

Перекладываем массу в пакет, отрезаем уголок.

Выдавливаем тесто в разогретое растительное масло и обжариваем пончики на среднем огне до золотистости.