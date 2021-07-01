Готова печь их каждый день! Творожные оладьи как пончики: вкусные и пышные, завтрак за 15 минут

Оладушки получаются очень пышными, не жирными, свежими остаются даже на следующий день. В рецепте хорошо то, что они не опадают после того, как их снимают со сковороды.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- творог, 180 г;
- кефир, 100 мл;
- яйца, 2 шт;
- сахар, 2 ст.л;
- ванилин;
- сода, 1 ч.л;
- мука, 150 г.
Процесс приготовления
Яйца взбиваем венчиком с сахаром и щепоткой соли, вливаем кефир и перемешиваем до однородности.
Всыпаем соду, хорошо перемешиваем.
Кладем творог и перемешиваем. Творог берите любой жирности.
Добавляем просеянную муку и перемешиваем тесто до однородности.
Перекладываем массу в пакет, отрезаем уголок.
Выдавливаем тесто в разогретое растительное масло и обжариваем пончики на среднем огне до золотистости.
Пончики не будут масляными, поэтому сразу складываем их на блюдо. Кода остынут можно посыпать сахарной пудрой или подавать с медом, шоколадом, любым вареньем или сиропом.
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