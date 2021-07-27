Торт «Пизанская башня». Всеми любимое лакомство

Торт «Пизанская башня» очень вкусный и необычный, он обязательно всем понравится.
Торт «Пизанская башня»: ингредиенты
- Мука — 1600 гр. (один килограмм шестьсот грамм)
- Масло сливочное — 300 гр. (триста грамм)
- Яйца — 6 шт. (шесть штук)
- Маргарин — 200 гр. (двести грамм)
- Мёд — 400 мл.(четыреста миллилитров)
- Сахар — 700 гр. (семьсот грамм)
- Растворимое кофе — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Грецкие орехи — 50 гр.(пятьдесят грамм)
- Загуститель для сливок — 36 гр. (тридцать шесть грамм)
- Вода — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Сода — 3 ч. л (три чайные ложки)
Рецепт приготовления:
- В большую кастрюлю выложите мёд, масло, маргарин и соду, поставьте на огонь и доведите до однородности, постоянно помешивая венчиком. После растворения всех ингредиентов, снимите с огня.
- Затем по одному вводите яйца, продолжая постоянно взбивать.
- Следом добавьте 100 гр. сахара и подсыпьте частями муку, постоянно перемешивая руками, чтобы получилось густое тесто.
- Разделите тесто на 22-24 части и раскатайте каждую из них достаточно тонко.
- Используя большую круглую форму, вырежьте круги и намотайте их на скалку, после чего переложите в противень и выпекайте каждый корж 5 минут при 180 градусах.
- Приготовьте крем: растворите в 1 ст. л кипятка растворимый кофе до однородности.
- В отдельную ёмкость выложите сметану, 600 гр. сахара, загуститель для сливок и перемешайте до однородности.
- После этого на блюде для подачи разместите первый корж, смажьте его кремом, повторите слои, в конце смажьте кремом бока торта.
- Орехи измельчите вместе с несколькими коржами для украшения сверху.
- Готовый тортик поставьте в холодильник на 6-8 часов.
Торт «Пизанская башня» готов к подаче.
Пеките на здоровье!
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