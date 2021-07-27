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Торт «Пизанская башня». Всеми любимое лакомство

Торт «Пизанская башня» очень вкусный и необычный, он обязательно всем понравится.

Торт «Пизанская башня»: ингредиенты

Торт «Пизанская башня»

  1. Мука — 1600 гр. (один килограмм шестьсот грамм)
  2. Масло сливочное — 300 гр. (триста грамм)
  3. Яйца — 6 шт. (шесть штук)
  4. Маргарин — 200 гр. (двести грамм)
  5. Мёд — 400 мл.(четыреста миллилитров)
  6. Сахар — 700 гр. (семьсот грамм)
  7. Растворимое кофе — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  8. Грецкие орехи — 50 гр.(пятьдесят грамм)
  9. Загуститель для сливок — 36 гр. (тридцать шесть грамм)
  10. Вода — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  11. Сода — 3 ч. л (три чайные ложки)

Рецепт приготовления:

  • В большую кастрюлю выложите мёд, масло, маргарин и соду, поставьте на огонь и доведите до однородности, постоянно помешивая венчиком. После растворения всех ингредиентов, снимите с огня.
  • Затем по одному вводите яйца, продолжая постоянно взбивать.
  • Следом добавьте 100 гр. сахара и подсыпьте частями муку, постоянно перемешивая руками, чтобы получилось густое тесто.
  • Разделите тесто на 22-24 части и раскатайте каждую из них достаточно тонко.
  • Используя большую круглую форму, вырежьте круги и намотайте их на скалку, после чего переложите в противень и выпекайте каждый корж 5 минут при 180 градусах.
  • Приготовьте крем: растворите в 1 ст.
    л кипятка растворимый кофе до однородности.
  • В отдельную ёмкость выложите сметану, 600 гр. сахара, загуститель для сливок и перемешайте до однородности.
  • После этого на блюде для подачи разместите первый корж, смажьте его кремом, повторите слои, в конце смажьте кремом бока торта.
  • Орехи измельчите вместе с несколькими коржами для украшения сверху.
  • Готовый тортик поставьте в холодильник на 6-8 часов.

Торт «Пизанская башня» готов к подаче.

Торт «Пизанская башня». Всеми любимое лакомство 4

Пеките на здоровье!

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