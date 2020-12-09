Гусь с гречкой: наивкуснейшее блюдо плюс украшение новогоднего стола

Гусь с гречкой – невероятно вкусное и красивое блюдо на новогодний стол. Предлагаю вашему вниманию невероятный рецепт приготовления гуся! Гуся мы нафаршируем печенью, грибами, гречкой и яблоками!
Гусь с гречкой: ингредиенты
- 1 (один) ст – гречки
- 1 (одна) шт – гуся
- 200 (двести) гр – грибов
- 2 (две) шт – лука
- 2 (две) шт – яблок
- 300 (триста) гр – печени
Гусь с гречкой: рецепт
- Гуся промойте. Отрежьте гузку, жир уберите. Печень лучше берите гусиную. Грибы подойдут любые
- Яблоко натрите на терке. Гуся натрите солью снаружи и снутри. Затем натрите яблоком. Уберите в холодильник на три часа
- Гречку отварите
- Лук нарежьте мелко и обжарьте на сковороде с растительным маслом
- Грибы нарежьте средними кусочками, печень нарежьте средним кубиком и с луком обжаривайте
- Второе яблоко нарежьте и смешайте с начинкой. Посолите и поперчите
- Нафаршируйте гуся нашей начинкой и зашейте его
- Положите гуся в рукав и рукав проткните зубочисткой. Запекайте его при 200 градусах два или три часа. Все зависит от веса гуся. За полчаса до окончания запекания, разрежьте рукав, чтобы гусь подрумянился
Гусь с гречкой готов: Видео
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