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Гусь с гречкой: наивкуснейшее блюдо плюс украшение новогоднего стола

Гусь с гречкой – невероятно вкусное и красивое блюдо на новогодний стол. Предлагаю вашему вниманию невероятный рецепт приготовления гуся! Гуся мы нафаршируем печенью, грибами, гречкой и яблоками!

Гусь с гречкой: ингредиенты

Гусь с гречкой

  1. 1 (один) ст – гречки
  2. 1 (одна) шт – гуся
  3. 200 (двести) гр – грибов
  4. 2 (две) шт – лука
  5. 2 (две) шт – яблок
  6. 300 (триста) гр – печени

Гусь с гречкой: рецепт

Гусь с гречкой

  • Гуся промойте. Отрежьте гузку, жир уберите. Печень лучше берите гусиную. Грибы подойдут любые
  • Яблоко натрите на терке. Гуся натрите солью снаружи и снутри. Затем натрите яблоком. Уберите в холодильник на три часа
  • Гречку отварите
  • Лук нарежьте мелко и обжарьте на сковороде с растительным маслом
  • Грибы нарежьте средними кусочками, печень нарежьте средним кубиком и с луком обжаривайте
  • Второе яблоко нарежьте и смешайте с начинкой. Посолите и поперчите
  • Нафаршируйте гуся нашей начинкой и зашейте его

Гусь с гречкой

  • Положите гуся в рукав и рукав проткните зубочисткой. Запекайте его при 200 градусах два или три часа. Все зависит от веса гуся. За полчаса до окончания запекания, разрежьте рукав, чтобы гусь подрумянился

Гусь с гречкой готов: Видео

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