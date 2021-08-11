«Золотой рецепт». Сладкие закусочные помидорки на зиму: настоящая закуска на праздничный стол

Самый вкусный рецепт консервированных томатов: помидорки сладкие без кислоты, настоящая закуска на праздничный стол. Маринад можно использовать для печенья или в качестве основы для домашней горчицы.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

помидоры;

соль, 2 ст.л;

сахар, 5 ст.л;

лимонная кислота, 1 ч.л;

корица и гвоздика по вкус;

смородина листы, укроп зонтики, вишня, хрен по 2 шт;

чеснок, 4 зубчика.

Процесс приготовления

Расчет ингредиентов – на банку 3 литра.

Берем чистые банки и укладываем специи и зелень, дольки чеснока.

Помидоры выдирайте плотные, не перезревшие, чтобы они оставались плотными.

Около плодоножки делаем пару проколов зубочисткой и укладываем томаты плотно в банки.

Заливаем банки кипятком, накрываем крышками и оставляем на 20 минут.

В воду для маринада добавляем соль и сахар, специи и кипятим.

С помидор сливаем воду и заливаем маринадом.

Закручиваем крышками и переворачиваем банки, укутываем до остывания.

Храним консервацию в подвале или в кладовке.