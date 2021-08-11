«Золотой рецепт». Сладкие закусочные помидорки на зиму: настоящая закуска на праздничный стол

Самый вкусный рецепт консервированных томатов: помидорки сладкие без кислоты, настоящая закуска на праздничный стол. Маринад можно использовать для печенья или в качестве основы для домашней горчицы.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
помидоры;
соль, 2 ст.л;
сахар, 5 ст.л;
лимонная кислота, 1 ч.л;
корица и гвоздика по вкус;
смородина листы, укроп зонтики, вишня, хрен по 2 шт;
чеснок, 4 зубчика.
Процесс приготовления
Расчет ингредиентов – на банку 3 литра.
Берем чистые банки и укладываем специи и зелень, дольки чеснока.
Помидоры выдирайте плотные, не перезревшие, чтобы они оставались плотными.
Около плодоножки делаем пару проколов зубочисткой и укладываем томаты плотно в банки.
Заливаем банки кипятком, накрываем крышками и оставляем на 20 минут.
В воду для маринада добавляем соль и сахар, специи и кипятим.
С помидор сливаем воду и заливаем маринадом.
Закручиваем крышками и переворачиваем банки, укутываем до остывания.
Храним консервацию в подвале или в кладовке.
Помидоры получаются просто уникальными, они нравятся всем без исключения, даже тем, кто равнодушен к маринованным томатам.
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