Салат Нептун: нежный вкусный салат из нескольких морепродуктов

Салат Нептун – невероятно нежный и вкусный салат. Его состав богатый, поэтому он заслуживает быть в центре праздничного стола.

Салат Нептун: ингредиенты

150 (сто пятьдесят) гр – креветок 150 (сто пятьдесят) гр – кальмаров 3 (три) шт – яиц 70 (семьдесят) гр – красной икры 100 (сто) гр – крабовых палочек 1 (одна) ст. ложка – майонеза

Салат Нептун: рецепт

Яйца отварите, охладите. Отделите белок от желтка. Белки нарежьте кубиком и выложите его в салатницу

Крабовые палочки тоже нарежьте кубиком (чтобы ингредиенты смотрелись гармонично)

Креветки отварите немного в подсолено воде (буквально несколько минут). Если креветки крупные, то нарежьте их. Если мелкие то так и оставьте. Очистите от панциря, уберите хвост и голову

Заправьте салат майонезом и перемешайте. Красную икру не добавляйте перед тем, как будете перемешивать майонез. Иначе она вся полопается. Лучше украсьте ее каждую порцию салата

Перед подачей охладите салат. Украсьте его целыми креветками и красной икрой

Салат Нептун готов!

Вот такой замечательный рецепт. Обязательно возьмите себе на заметку!