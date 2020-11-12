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Салат Нептун: нежный вкусный салат из нескольких морепродуктов

Салат Нептун – невероятно нежный и вкусный салат. Его состав богатый, поэтому он заслуживает быть в центре праздничного стола.

Салат Нептун: ингредиенты

Салат Нептун

  1. 150 (сто пятьдесят) гр – креветок
  2. 150 (сто пятьдесят) гр – кальмаров
  3. 3 (три) шт – яиц
  4. 70 (семьдесят) гр – красной икры
  5. 100 (сто) гр – крабовых палочек
  6. 1 (одна) ст. ложка – майонеза

Салат Нептун: рецепт

Салат Нептун

  • Яйца отварите, охладите. Отделите белок от желтка. Белки нарежьте кубиком и выложите его в салатницу
  • Крабовые палочки тоже нарежьте кубиком (чтобы ингредиенты смотрелись гармонично)
  • Креветки отварите немного в подсолено воде (буквально несколько минут). Если креветки крупные, то нарежьте их. Если мелкие то так и оставьте. Очистите от панциря, уберите хвост и голову
  • Заправьте салат майонезом и перемешайте. Красную икру не добавляйте перед тем, как будете перемешивать майонез. Иначе она вся полопается. Лучше украсьте ее каждую порцию салата
  • Перед подачей охладите салат. Украсьте его целыми креветками и красной икрой

Салат Нептун готов!

Салат Нептун

Вот такой замечательный рецепт. Обязательно возьмите себе на заметку!

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