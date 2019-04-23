Лучшие маринады для запекания курицы целиком

У хорошей и вкусной запеченной курицы есть три главные правила: качественное мясо, хороший маринад и правильные условия запекания. Если все три условия совпадут, курица получится — пальчики оближешь.
Как выбрать курицу для запекания целиком: советы
- Свежесть тушки можно определить по кожице — она упругая, бледно-желтая или розоватая. Подкожный жир — не слипшийся и не заветренный.
- При надавливании на мясо пальцем, ямка не сохраняется, ткани быстро возвращаются на место. Запах свежей курятины легкий и сладковатый, без неприятных оттенков.
- Идеальный вес курицы для запекания в духовке целиком — 1,2-1,5 кг. Такая тушка не высыхает и остается сочной под хрустящей корочкой. При температуре 200 градусов такая птица будет готова за час.
Как запекать курицу целиком
Посуда для запекания должна быть толстостенной и размером чуть больше самой птицы. Так курица будет запекаться в собственном соку. Пригодится также и подставка, на которой курицу можно установить вертикально, чтобы лишний жир стекал из мяса вниз, и образовывалась хрустящая корочка.
Чтобы куриная грудка была такой же сочной, как и остальные части птицы, положите под кожицу кусочки сливочного масла.
В начале запекания на полчаса выставьте максимальную температуру 250 градусов, чтобы корочка «схватилась», и сок уже не испарялся из мяса.Все оставшееся время курица выпекается при 200 градусах.
Каждые 15 минут переворачивайте курицу с боку на бок. Если она запекается на вертикальной подставке или на решетке, переворачивать не надо, но нужно время от времени поливать ее собравшимся в поддоне соком.
Определить готовность можно, воткнув зубочистку в самый толстый мясной слой. Если выделяется прозрачный светлый сок, мясо готово.
Как запечь курицу в духовке целиком: рецепты маринада
Ингредиенты для курицы, запеченой в духовке:
- Курица — 1 тушка 1,5кг
- Чеснок — 4 зубчика
- Оливковое масло — 2 ст.л,
- Соль —2 ч.л.
- Молотая паприка — 2 ч.л.
- Базилик сушеный — 1 ч.л.
- Молотый черный перец — 0,5 ч.л.
Пропустите чеснок через пресс, смешайте с базиликом, паприкой, солью и перцем, добавьте оливковое масло и перемешайте.
Промойте курицу изнутри и снаружи, промокните бумажным полотенцем, и натите изнутри маринадом. Выложите курицу в смазанную форму грудкой вверх, натрите маринадом по поверхности и дайте час промариноваться. Выпекайте при 200 градусах до готовности.
Как запечь курицу в духовке целиком под лимонным маринадом
Ингредиенты для курицы, запеченой с лимонным маринадом:
- Курица — 1,5кг
- Лимон — 1 шт.
- Тимьян, черный перец, соль — по вкусу.
Вымойте лимон и сделай те в нем 8 глубоких надрезов, так чтобы сок вытекал, но сам лимон оставался целым.
Цедру лимона измельчить, смешать с тимьяном, солью и перцем, натереть этой смесью промытую и просушенную курицу снаружи и изнутри. В брюшко положить надрезанный лимон и зашить.
Запекать до готовности при 200 градусах, периодически поливая выделившимся соком.
Как запечь курицу духовке целиком с корочкой под винно-горчичным маринадом
Ингредиенты для курицы, запеченной под маринадом:
- Сухое белое вино — 1 стак.
- Яблочный уксус — 1 ст.л.
- Горчица — 1 ст.л.
- Соль — 1 ч.л.
- Молотый черный перец — 0,5 ч.л.
- Оливковое масло — 1 ст.л.
Смешайте ингредиенты, и тщательно натрите маринадом промытую и просушенную курицу. Нашпигуйте мясо кусочками чеснока, и оставьте на 2 часа в комнатной температуре промариноваться.
Внутрь тушки положите очищенное яблоко и скрепите края зубочистками. Когда курица будет готова, яблоко можно выбросить.
Выпекайте до готовности 60-65 минут, периодически поливая соком.
В качестве гарнира к курице, запеченой целиком в дховке, подойдут блюда из картофеля.
Теперь вы знаете как запечь курицу целиком к новогоднему столу.
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