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Лучшие маринады для запекания курицы целиком


Как запечь курицу в духовке целиком: три рецепта для праздничного стола

У хорошей и вкусной запеченной курицы есть три главные правила: качественное мясо, хороший маринад и правильные условия запекания. Если все три условия совпадут, курица получится — пальчики оближешь.

Как выбрать курицу для запекания целиком: советы

  1. Свежесть тушки можно определить по кожице — она упругая, бледно-желтая или розоватая. Подкожный жир — не слипшийся и не заветренный.
  2. При надавливании на мясо пальцем, ямка не сохраняется, ткани быстро возвращаются на место. Запах свежей курятины легкий и сладковатый, без неприятных оттенков.
  3. Идеальный вес курицы для запекания в духовке целиком — 1,2-1,5 кг. Такая тушка не высыхает и остается сочной под хрустящей корочкой. При температуре 200 градусов такая птица будет готова за час.
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Как запекать курицу целиком

Посуда для запекания должна быть толстостенной и размером чуть больше самой птицы. Так курица будет запекаться в собственном соку. Пригодится также и подставка, на которой курицу можно установить вертикально, чтобы лишний жир стекал из мяса вниз, и образовывалась хрустящая корочка.

Чтобы куриная грудка была такой же сочной, как и остальные части птицы, положите под кожицу кусочки сливочного масла.

В начале запекания на полчаса выставьте максимальную температуру 250 градусов, чтобы корочка «схватилась», и сок уже не испарялся из мяса.

Все оставшееся время курица выпекается при 200 градусах.

Каждые 15 минут переворачивайте курицу с боку на бок. Если она запекается на вертикальной подставке или на решетке, переворачивать не надо, но нужно время от времени поливать ее собравшимся в поддоне соком.

Определить готовность можно, воткнув зубочистку в самый толстый мясной слой. Если выделяется прозрачный светлый сок, мясо готово.

Как запечь курицу в духовке целиком: рецепты маринада

Ингредиенты для курицы, запеченой в духовке:

  • Курица — 1 тушка 1,5кг
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Оливковое масло — 2 ст.л,
  • Соль —2 ч.л.
  • Молотая паприка — 2 ч.л.
  • Базилик сушеный — 1 ч.л.
  • Молотый черный перец — 0,5 ч.л.

Пропустите чеснок через пресс, смешайте с базиликом, паприкой, солью и перцем, добавьте оливковое масло и перемешайте.

Промойте курицу изнутри и снаружи, промокните бумажным полотенцем, и натите изнутри маринадом. Выложите курицу в смазанную форму грудкой вверх, натрите маринадом по поверхности и дайте час промариноваться. Выпекайте при 200 градусах до готовности.

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Как запечь курицу в духовке целиком под лимонным маринадом

Ингредиенты для курицы, запеченой с лимонным маринадом:

  • Курица — 1,5кг
  • Лимон — 1 шт.
  • Тимьян, черный перец, соль — по вкусу.

Вымойте лимон и сделай те в нем 8 глубоких надрезов, так чтобы сок вытекал, но сам лимон оставался целым.

Цедру лимона измельчить, смешать с тимьяном, солью и перцем, натереть этой смесью промытую и просушенную курицу снаружи и изнутри. В брюшко положить надрезанный лимон и зашить.

Запекать до готовности при 200 градусах, периодически поливая выделившимся соком.
 

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Как запечь курицу духовке целиком с корочкой под винно-горчичным маринадом

Ингредиенты для курицы, запеченной под маринадом:

  • Сухое белое вино — 1 стак.
  • Яблочный уксус — 1 ст.л.
  • Горчица — 1 ст.л.
  • Соль — 1 ч.л.
  • Молотый черный перец — 0,5 ч.л.
  • Оливковое масло — 1 ст.л.

Смешайте ингредиенты, и тщательно натрите маринадом промытую и просушенную курицу. Нашпигуйте мясо кусочками чеснока, и оставьте на 2 часа в комнатной температуре промариноваться.

Внутрь тушки положите очищенное яблоко и скрепите края зубочистками. Когда курица будет готова, яблоко можно выбросить.
Выпекайте до готовности 60-65 минут, периодически поливая соком.

В качестве гарнира к курице, запеченой целиком в дховке, подойдут блюда из картофеля.

Теперь вы знаете как запечь курицу целиком к новогоднему столу.

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