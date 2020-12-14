Попробовала в гостях «отменное» филе, и сделала дома сразу килограмм (муж сказал, что вкуснее филе он не ел)

Таким образом вы можете приготовить любое мясо, хоть птицу, дичь, свинину, всегда получается идеально. Мне нравиться этот рецепт из-за цитрусового соуса и такой контраст вкусов, делает эту закуску просто роскошной.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мясное филе (грудка), 1 шт;
- соль, перец, специи.
Для приготовления соуса необходимо:
- апельсин, 2 шт;
- сахар, 1 ч.л.
Для приготовления салата к такой закуске вы можете взять капусту краснокачанную, рукколу, томаты черри и заправить салат растительным маслом или по вкусу оливковым.
Процесс приготовления
Апельсины выжимаем в кастрюлю, чтобы получилось много сока.
Смешиваем с сахаром и ставим на небольшой огонь.
Варим около 10 минут – этого времени достаточно для загустения соуса и уваривания.
Добавьте небольшой кусочек сливочного масла и перемешайте, ставим остужать.
Грудку со сторону кожуры режем квадратиками: просто надрезаем сеточкой мясо, но до конца не режем. Солим.
Разогреваем сухую сковороду, уменьшаем огонь и жарим грудку сначала со сторону кожуры 1.5 минуты, потом переворачиваем и обжариваем вторую сторону.
Форму для запекания застилаем фольгой (блестящая сторона вверх) и кладем грудку, солим и перчим, сбрызгиваем лимонным соком.
Запекаем в разогретой духовке до 190 градусов около 7 минут (если кусочек небольшой) и 10 минут, когда грудка большая. Дверцу оставляем немного приоткрытой.
Выкладываем на блюдо, поливаем апельсиновым соусом и подаем вместе с салатом.
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