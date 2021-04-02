Скатерть-Самобранка

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Свекровь неделями не моет краны и смесители, а они чистые. Секрет прост — свекровь, за её находчивость, похвалила

Такой простой способ идеально подходит тем хозяйкам, кто за чистоту, но без излишнего фанатизма. А также тем, у кого банально не хватает времени на все домашние хлопоты.

Конечно, можно посмеяться над таким приспособлением, но поверьте, оно прекрасно справляется с любыми загрязнениями.

Берем просто рулон пакетов – они есть в любом магазине или просто набрать одноразовые пакеты в овощном отделе.

Они нам потребуются для того, чтобы защитить краны от жира и грязи, следов воды, мыла, пены и прочих средств.

На дне пакета по шву делаем небольшую дырочку ножницами или ножом и одеваем пакет на кран так, чтобы дырочка оказалась над отверстием выхода воды.

Свекровь неделями не моет краны и смесители, а они чистые. Секрет прост — свекровь, за её находчивость, похвалила

Вот так кран будет чистым, По мере загрязнения пакеты меняем, хоть каждый день, если вы его используете на кухне, где больше всего загрязнений.

Свекровь неделями не моет краны и смесители, а они чистые. Секрет прост — свекровь, за её находчивость, похвалила

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