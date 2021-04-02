Свекровь неделями не моет краны и смесители, а они чистые. Секрет прост — свекровь, за её находчивость, похвалила

Такой простой способ идеально подходит тем хозяйкам, кто за чистоту, но без излишнего фанатизма. А также тем, у кого банально не хватает времени на все домашние хлопоты.

Конечно, можно посмеяться над таким приспособлением, но поверьте, оно прекрасно справляется с любыми загрязнениями.

Берем просто рулон пакетов – они есть в любом магазине или просто набрать одноразовые пакеты в овощном отделе.

Они нам потребуются для того, чтобы защитить краны от жира и грязи, следов воды, мыла, пены и прочих средств.

На дне пакета по шву делаем небольшую дырочку ножницами или ножом и одеваем пакет на кран так, чтобы дырочка оказалась над отверстием выхода воды.

Вот так кран будет чистым, По мере загрязнения пакеты меняем, хоть каждый день, если вы его используете на кухне, где больше всего загрязнений.