Маринованные сливы на зиму. Отличная закуска к зимнему столу

Маринованные сливы на зиму — замечательная закуска к запечённому мясу и птице, которая покорит ваших гостей своим вкусом.

Маринованные сливы на зиму: ингредиенты

Слива — 1200 гр. (один килограмм двести грамм) Сахар — 600 гр. (шестьсот грамм) Вода — 1,5 л (полтора литра) Яблочный уксус — 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров) Лист лавровый — 8 шт. (восемь штук) Корица — 0,5 ч. л (половина чайной ложки) Гвоздика — 16 шт. (шестнадцать штук)

Рецепт приготовления:

Из такого количества продуктов должно получиться восемь полулитровых баночек.

Простерилизуйте банки.

Сливы промойте, разложите по банкам, просто плотно, не трамбуя.

Залейте кипятком, сверху накройте крышкой и оставьте н 30 минут. Затем воду слейте.

Сварите маринад с сахаром и корицей после закипания пару минут, до растворения сахара. Выключите и добавьте уксус.

Выложите в каждую баночку лавровый лист и пару гвоздик.

Маринад вылейте в банки, закрутите крышки, переверните и укутайте до полного остывания.

Храните в подвале или кладовке.

Через два-три месяца слива хорошо промаринуется, тогда можете её попробовать.

Маринованные сливы на зиму — вкусно и оригинально.

Готовьте на здоровье!