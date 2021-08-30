Маринованные сливы на зиму. Отличная закуска к зимнему столу

Маринованные сливы на зиму — замечательная закуска к запечённому мясу и птице, которая покорит ваших гостей своим вкусом.
Маринованные сливы на зиму: ингредиенты
- Слива — 1200 гр. (один килограмм двести грамм)
- Сахар — 600 гр. (шестьсот грамм)
- Вода — 1,5 л (полтора литра)
- Яблочный уксус — 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
- Лист лавровый — 8 шт. (восемь штук)
- Корица — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Гвоздика — 16 шт. (шестнадцать штук)
Рецепт приготовления:
Из такого количества продуктов должно получиться восемь полулитровых баночек.
- Простерилизуйте банки.
- Сливы промойте, разложите по банкам, просто плотно, не трамбуя.
- Залейте кипятком, сверху накройте крышкой и оставьте н 30 минут. Затем воду слейте.
- Сварите маринад с сахаром и корицей после закипания пару минут, до растворения сахара. Выключите и добавьте уксус.
- Выложите в каждую баночку лавровый лист и пару гвоздик.
- Маринад вылейте в банки, закрутите крышки, переверните и укутайте до полного остывания.
- Храните в подвале или кладовке.
- Через два-три месяца слива хорошо промаринуется, тогда можете её попробовать.
Маринованные сливы на зиму — вкусно и оригинально.
Готовьте на здоровье!
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