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Маринованные сливы на зиму. Отличная закуска к зимнему столу

Маринованные сливы на зиму — замечательная закуска к запечённому мясу и птице, которая покорит ваших гостей своим вкусом.

Маринованные сливы на зиму: ингредиенты

Маринованные сливы на зиму

  1. Слива — 1200 гр. (один килограмм двести грамм)
  2. Сахар — 600 гр. (шестьсот грамм)
  3. Вода — 1,5 л (полтора литра)
  4. Яблочный уксус — 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
  5. Лист лавровый — 8 шт. (восемь штук)
  6. Корица — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  7. Гвоздика — 16 шт. (шестнадцать штук)

Рецепт приготовления:

Маринованные сливы на зиму. Отличная закуска к зимнему столу 3

Из такого количества продуктов должно получиться восемь полулитровых баночек.

  • Простерилизуйте банки.
  • Сливы промойте, разложите по банкам, просто плотно, не трамбуя.
  • Залейте кипятком, сверху накройте крышкой и оставьте н 30 минут. Затем воду слейте.
  • Сварите маринад с сахаром и корицей после закипания пару минут, до растворения сахара. Выключите и добавьте уксус.
  • Выложите в каждую баночку лавровый лист и пару гвоздик.
  • Маринад вылейте в банки, закрутите крышки, переверните и укутайте до полного остывания.
  • Храните в подвале или кладовке.
  • Через два-три месяца слива хорошо промаринуется, тогда можете её попробовать.

Маринованные сливы на зиму — вкусно и оригинально.

Маринованные сливы на зиму. Отличная закуска к зимнему столу 4

Готовьте на здоровье!

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