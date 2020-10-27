Медовик: русский тортик-легенда! Лучшее угощение на праздник

Медовик! «Медовик» получил своё распространение в России ещё во времена Александра Первого, когда сама императрица Елизавета велела наградить королевского повара за его замечательное произведение. Если хотите устроить королевское угощение, Вам Медовик тоже придётся по душе.

Тортик лучше готовить вечерком, чтобы он успел настояться до праздничного дня. Да и вообще, чтобы не было суеты, и Вы бы успели уделить тортику любовь и внимание.

Медовик: ингредиенты

Два крупных куриных яичка

Гранёный стакан сахарного песка

Девяносто граммов мёда

Семьдесят граммов сливочного масла

Полкилограмма муки

Двадцать четыре грамма соды

Для крема же пригодятся:

Четыреста пятьдесят граммов двадцатипроцентной сметаны

Полторы баночки сгущенного молока

Пожалуйста, учтите, что количество продуктов отмечено с учётом приготовления тортика на восемь порций.

Медовик: процесс сотворения замечательного своими руками

До того, как приступить к приготовлению всего прочего, поставить две баночки сгущёнки в глубокий сотейник и залить горячей водой где-то до середины. Сгущённое молоко варится около трёх часов на среднем огне.

Помыть скорлупу яиц, чтобы вредные элементы не попали в Ваш чудо-тортик. Взбить яйца при помощи венчика в пластиковой чашке или миске. Всыпать в яйца необходимое количество сахарного песка. Взбить ещё разок.

Всыпать в яйца необходимое количество сахарного песка. Взбить ещё разок. Взять небольшую эмалированную кастрюлю и положить в неё кусок сливочного масла нужного размера. Если хотите поменять количество порций, то берите масло в соответственной пропорции, иначе излишек масла сделает тесто слишком жирным.

Поставить кастрюлю на тихий огонь. Влить взбитые с сахаром яйца. Добавить главный ингредиент — мёд. Огонь должен быть очень слабым. Не отходите от плиты: смеси в кастрюле нужна Ваша помощь, так как её нужно непрерывно перемешивать, пока смесь подогреется и сахар раствориться.

Снять кастрюлю с огня. Добавить соду и сразу же начать перемешивать, пока не заметите, что смесь начала образовывать пенку.

Добавить муку, просеивая её по порциям и перемешивая после каждого нового добавления. Таким образом нужно всыпать четыреста пятьдесят граммов.

Теперь уже тесто достаточно плотное, чтобы переложить его на посыпанную мукой поверхность стола. Попробовать полепить тесто, и в зависимости от консистенции добавить муки, пока не посчитаете, что тесто достаточно эластично. Однако не переборщите, иначе тесто станет рассыпчатым.

Разделить тесто на восемь кусочков, слепив из них равные шарики, и положить на поднос. Покрыть полотенцем и положить в холодильник на четверть часа.

В то время, как тесто остывает в холодильнике, можно начать приготовление крема. В глубокую миску положить сметану и варёное сгущённое молоко. Взбить миксером на большой скорости.

Покрыть миску пищевой пленкой. Положить в холодильник пока не пригодится.

Раскатать коржи на пергаментной бумаге, а потом аккуратно вырезать круг радиусом в двенадцать сантиметров. Перенести пергаментную бумагу с коржом на противень и положить в духовку, разогретую до двухсот градусов на четыре — пять минут. Коржи станут красивого золотистого оттенка.

Когда коржи пропекутся, достать крем из холодильника. Обмазать коржи кремом и сложить друг на друга. Обрезать лишние края и раскрошить их на намазанную кремом поверхность.

Дать Медовику отдохнуть при комнатной температуре около двух часов. А теперь освободить полку холодильника и положить «Медовик» на ночь.

Медовик: готов

На утро Вас будет ждать готовое праздничное настроение!