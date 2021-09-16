Делаю из 0.5 кг фарша 1 кг нежных и сочных котлет. Вкусный рецепт без муки, манки и картофеля

Часто для увеличения массы фарша, в него добавляют овощи, манную крупу, разные добавки. Рекомендую вам воспользоваться моим рецептом, при помощи которого, получается очень много вкусных и ароматных котлет.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриное филе, 500 г;
- баклажаны и тыква по 200 г;
- яйца и лук по 2 шт;
- чеснок, 4 зубчика;
- овсяные хлопья, 3 ст.л;
- соль, перец, специи, паприка, хмели-сунели и другие добавки.
Процесс приготовления
Мясо перебиваем блендером или при помощи мясорубки.
Овощи и чеснок также измельчаем и смешиваем с фаршем.
Вбиваем в фарш яйца, солим и перчим по вкусу, всыпаем любимые специи и ароматные травы.
Овсяные хлопья измельчаем блендером и смешиваем с массой.
Совет: фарш будет жидковатым, но густить его при помощи разных добавок не стоит, так котлетки получатся очень мягкими и сочными.
Разогреваем растительное масло и выкладываем фарш столовой ложкой.
Обжариваем котлеты с двух сторон.
Можно подавать котлетки с разными гарнирами, сделать к ним вкусную и ароматную подливу, салаты из свежих овощей. Они не разваливаются при переворачивании, отлично держат свою форму.
Свежие комментарии