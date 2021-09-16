Делаю из 0.5 кг фарша 1 кг нежных и сочных котлет. Вкусный рецепт без муки, манки и картофеля

Часто для увеличения массы фарша, в него добавляют овощи, манную крупу, разные добавки. Рекомендую вам воспользоваться моим рецептом, при помощи которого, получается очень много вкусных и ароматных котлет.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриное филе, 500 г;

баклажаны и тыква по 200 г;

яйца и лук по 2 шт;

чеснок, 4 зубчика;

овсяные хлопья, 3 ст.л;

соль, перец, специи, паприка, хмели-сунели и другие добавки.

Процесс приготовления

Мясо перебиваем блендером или при помощи мясорубки.

Овощи и чеснок также измельчаем и смешиваем с фаршем.

Вбиваем в фарш яйца, солим и перчим по вкусу, всыпаем любимые специи и ароматные травы.

Овсяные хлопья измельчаем блендером и смешиваем с массой.

Совет: фарш будет жидковатым, но густить его при помощи разных добавок не стоит, так котлетки получатся очень мягкими и сочными.

Разогреваем растительное масло и выкладываем фарш столовой ложкой.

Обжариваем котлеты с двух сторон.