Беру 500 грамм фарша, 15 минут и гора котлет на столе, без возни и жарки. Мамин быстрый рецепт

Я считаю, что самые вкусные котлеты, получаются именно в духовке – они сочные, не жирные, нежные и ароматные. А если еще добавить капусту… Да и не нужно потом стоять на кухне и всю вычищать от брызг жира.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш, 500 г;

лук, 200 г;

капуста, 200 г;

соль, 1 ст.л;

перец, ч.л;

яйцо, 1 шт;

томатная паста или соус, 1 ст.л;

сметана, 3 – 4 ст.л;

вода, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Капусту тонко шинкуем, заливаем кипятком и оставляем на время, чтобы капуста стала мягче. Если у вас старая, очень жесткая капуста, тогда листы можно отварить, остудить и потом нарезать.

Лук отправляем в блендер и измельчаем до состояния пюре.

Смешиваем лук с фаршем, добавляем отжатую от воды капусту,

Добавляем соль и перец, ваши любимые специи для котлет, вымешиваем массу до однородности, добавляем яйцо, перемешиваем.

Формируем котлеты и выкладываем в форму, смазанную растительным маслом.

Для соуса смешиваем сметану и томатную пасту, воду и заливаем котлеты.

Духовку разогреваем до 180 градусов и запекаем котлеты 30 минут.

Подаем котлеты с картофельным пюре, отварными крупами, вермишелью и макаронами, маринованными помидорками и огурчиками.