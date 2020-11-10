Беру 500 грамм фарша, 15 минут и гора котлет на столе, без возни и жарки. Мамин быстрый рецепт

Я считаю, что самые вкусные котлеты, получаются именно в духовке – они сочные, не жирные, нежные и ароматные. А если еще добавить капусту… Да и не нужно потом стоять на кухне и всю вычищать от брызг жира.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш, 500 г;
- лук, 200 г;
- капуста, 200 г;
- соль, 1 ст.л;
- перец, ч.л;
- яйцо, 1 шт;
- томатная паста или соус, 1 ст.л;
- сметана, 3 – 4 ст.л;
- вода, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Капусту тонко шинкуем, заливаем кипятком и оставляем на время, чтобы капуста стала мягче. Если у вас старая, очень жесткая капуста, тогда листы можно отварить, остудить и потом нарезать.
Лук отправляем в блендер и измельчаем до состояния пюре.
Смешиваем лук с фаршем, добавляем отжатую от воды капусту,
Добавляем соль и перец, ваши любимые специи для котлет, вымешиваем массу до однородности, добавляем яйцо, перемешиваем.
Формируем котлеты и выкладываем в форму, смазанную растительным маслом.
Для соуса смешиваем сметану и томатную пасту, воду и заливаем котлеты.
Духовку разогреваем до 180 градусов и запекаем котлеты 30 минут.
Подаем котлеты с картофельным пюре, отварными крупами, вермишелью и макаронами, маринованными помидорками и огурчиками.
Свежие комментарии