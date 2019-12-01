Достаточно простой и очень вкусный рецепт Бейлиз со сгущенным молоком

Этот рецепт, поможет создать один из самых популярных видов ликеров в мире, причем буквально за несколько минут и по цене в разы дешевле оригинала.
- Прежде всего, возьмите одну бутылку хорошей водки.
- Сгущенка – 1 баночка.
- Четыре яичных желтка.
- 1 столовая ложка кофе.
- Сахар с ванилином – 1 столовая ложка.
- 20 процентные сливки – 400 грамм.
В том случае, если у вас есть возможность применить вместо водки, хороший виски, то будет еще более похоже на оригинальную версию ликера.
- Прежде всего, вам потребуется взять пол литровую бутылку водки.
- Приготовить желтки. Не бойтесь получить какую-либо «болячку», все будет в спирту.
- Сгущенку вы можете на протяжении тридцати минут варить. Хотя, если у вас нет на это времени, можно этого и не делать. Несмотря на все это вкус получается одинаковым, но меняет оттенок.
- Далее в полученную смесь мы добавляем сахар с ванилином, а так же кофе, все смешать при помощи миксера.
- Обязательно кофе брать качественное и только растворимое. Продолжая взбивать вливайте сливочки.
- Что касательно жирности сливок, то здесь все на ваше усмотрение. Можно взять и менее жирные.
- В том случае, если кофе еще виднеется, не стоит расстраиваться, ведь при добавлении водки, все будет доведено до однородной массы.
- Последним важным этапом является вливание водочки. Все должно быть однородным.
- Интересно то, что от полулитра водки, получается более литра готового напитка. При этом, бутылка оригинального продукта в 0.7 л. обойдется как минимум в 7 сотен рублей. Считайте выгоду. Вкус при этом идентичный.
- Ликер необходимо оправить в холодильник, как минимум на один час.
- Продукт способен храниться на протяжении достаточно длительного времени. Поэтому всегда можно его заготавливать заранее.
- Вот такой оригинальный, необычный продукт, вы сможете сделать самостоятельно, при этом, совершенно не тратя на это огромных денег.
Пробуйте сами и угощайте друзей.
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