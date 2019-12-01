Достаточно простой и очень вкусный рецепт Бейлиз со сгущенным молоком

Этот рецепт, поможет создать один из самых популярных видов ликеров в мире, причем буквально за несколько минут и по цене в разы дешевле оригинала.

Прежде всего, возьмите одну бутылку хорошей водки.

Сгущенка – 1 баночка.

Четыре яичных желтка.

1 столовая ложка кофе.

Сахар с ванилином – 1 столовая ложка.

20 процентные сливки – 400 грамм.

В том случае, если у вас есть возможность применить вместо водки, хороший виски, то будет еще более похоже на оригинальную версию ликера.

Прежде всего, вам потребуется взять пол литровую бутылку водки. Приготовить желтки. Не бойтесь получить какую-либо «болячку», все будет в спирту. Сгущенку вы можете на протяжении тридцати минут варить. Хотя, если у вас нет на это времени, можно этого и не делать. Несмотря на все это вкус получается одинаковым, но меняет оттенок. Далее в полученную смесь мы добавляем сахар с ванилином, а так же кофе, все смешать при помощи миксера. Обязательно кофе брать качественное и только растворимое. Продолжая взбивать вливайте сливочки. Что касательно жирности сливок, то здесь все на ваше усмотрение. Можно взять и менее жирные. В том случае, если кофе еще виднеется, не стоит расстраиваться, ведь при добавлении водки, все будет доведено до однородной массы. Последним важным этапом является вливание водочки. Все должно быть однородным. Интересно то, что от полулитра водки, получается более литра готового напитка. При этом, бутылка оригинального продукта в 0.7 л. обойдется как минимум в 7 сотен рублей. Считайте выгоду. Вкус при этом идентичный. Ликер необходимо оправить в холодильник, как минимум на один час. Продукт способен храниться на протяжении достаточно длительного времени. Поэтому всегда можно его заготавливать заранее. Вот такой оригинальный, необычный продукт, вы сможете сделать самостоятельно, при этом, совершенно не тратя на это огромных денег.

Пробуйте сами и угощайте друзей.