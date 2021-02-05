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Паштет домашний: отличный полезный завтрак

Паштет домашний! По утрам с чашкой горячего чая или кофе обязательно хочется съесть вкусный бутерброд. Желательно, чтобы он еще и был питательным и полезным.

Для таких случаев есть отличный пошаговый рецепт приготовления паштета, который подходит по всем параметрам – и вкусный, и полезный, и питательный.

Паштет домашний

Паштет домашний: ингредиенты

  • Грибы (шампиньоны или белые) – 500 г
  • Масло сливочное – 100 г
  • Мука – 1 ст. л.
  • Лук – 1 головка
  • Мягкий творог или рикотта – 100 г
  • Соль, черный перец молотый – по вкус
  • Кинза свежая – 3-4 веточки
  • Растительное масло

Паштет домашний: пошаговый рецепт

Паштет домашний

  1. Грибы очистить вымыть и оставить сцеживаться в дуршлаге, чтобы по возможности, избавиться от воды.
  2. Лук, нарезанный полукольцами, обжарить до полуготовности в разогретом растительном масле.
  3. В поджаренный лук добавить грибы и тушить минут пять на среднем огне. Добавить соль, перец и, перемешав, оставить тушиться под крышкой еще пять-семь минут.
  4. В 3-4 ложках теплой воды развести муку, влить в сковороду с грибами и перемешать. Добавить мелко нарезанную кинзу и потушить на мелком огне до загустения соуса.
  5. Слегка остуженные грибы выложить в блендер и тщательно измельчить. Добавить творог (рикотту) и еще раз смешать блендером.
  6. Взбить размягченное сливочное масло до белого цвета. Смешать масло с грибной пастой и тщательно взбить миксером. В случае необходимости посолить и поперчить.
  7. Остудить в холодильнике, чтобы блюдо «дошло».

Паштет домашний: готов

Приятного аппетита!

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