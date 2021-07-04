Вот как я буду готовить кабачки все лето! Альтернатива бутербродам с колбасой

Кабачки давно стали универсальным продуктом для готовки разных блюд, даже варенье из этого овоща получается просто идеальным. А этот рецепт придется по вкусу тем, кто любит быстрые и вкусные перекусы, отлично подходит для пикников.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачок, 1 шт;
- лук и морковь по 1 шт;
- зелень свежая по пучку любая по вкусу;
- плавленый сырок, 1 шт;
- специи и чеснок, соль;
- хлеб или батон, 8 – 10 кусочков.
Процесс приготовления
Мелко режем лук и трем на крупной терке морковь.
Кабачок чистим от кожуры и также трем на крупной терке.
Зелень мелко рубим.
Обжариваем лук на растительном или сливочном масле, добавляем морковь и пассируем до мягкости.
Добавляем кабачок, перемешиваем до однородности и тушим.
Солим и перчим, добавляем разные специи и зелень, перемешиваем.
Трем на крупной терке сырок и смешиваем массу, немного ее протушиваем.
Выкладываем на блюдо и остужаем.
Ломтики хлеба или батона подсушиваем при помощи в тостере или в духовке, можно и обжарить на сливочном масле на сковороде.
Натираем ломтики хлеба чесноком и выкладываем намазку.
Такая вкуснятина пахнет очень ароматно и аппетитно, отлично подходит к разным блюдам и даже к борщу, как красному, так и зеленому.По вкусу вы можете натереть еще отварное яйцо.
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