Вот как я буду готовить кабачки все лето! Альтернатива бутербродам с колбасой

Кабачки давно стали универсальным продуктом для готовки разных блюд, даже варенье из этого овоща получается просто идеальным. А этот рецепт придется по вкусу тем, кто любит быстрые и вкусные перекусы, отлично подходит для пикников.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачок, 1 шт;

лук и морковь по 1 шт;

зелень свежая по пучку любая по вкусу;

плавленый сырок, 1 шт;

специи и чеснок, соль;

хлеб или батон, 8 – 10 кусочков.

Процесс приготовления

Мелко режем лук и трем на крупной терке морковь.

Кабачок чистим от кожуры и также трем на крупной терке.

Зелень мелко рубим.

Обжариваем лук на растительном или сливочном масле, добавляем морковь и пассируем до мягкости.

Добавляем кабачок, перемешиваем до однородности и тушим.

Солим и перчим, добавляем разные специи и зелень, перемешиваем.

Трем на крупной терке сырок и смешиваем массу, немного ее протушиваем.

Выкладываем на блюдо и остужаем.

Ломтики хлеба или батона подсушиваем при помощи в тостере или в духовке, можно и обжарить на сливочном масле на сковороде.

Натираем ломтики хлеба чесноком и выкладываем намазку.

Такая вкуснятина пахнет очень ароматно и аппетитно, отлично подходит к разным блюдам и даже к борщу, как красному, так и зеленому.

По вкусу вы можете натереть еще отварное яйцо.