Почему такое мясо хотят все? И на Новый год и на каждый день

Запеченное с черносливом мясо на праздничный стол. Если не любите чернослив, берите курагу. Такое мясо отлично подходит в качестве горячего блюда или холодной закуски.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свинина, 500 г;

соль, специи, смесь перцев;

чернослив, 200 г.

Процесс приготовления

Режем мясо так, чтобы получился пласт.

Смешиваем соль со смесью перцев и специями, можно еще добавить пропущенный через пресс чеснок.

Смазываем маринадом мясо и оставляем мариноваться на несколько часов или ночь.

Чернослив режем кусочками и выкладываем на одну сторону мяса и сворачиваем тугой рулет.

Оборачиваем нитью, потом плотно фольгой. Выкладываем в форму.

Запекаем при 220 градусах около 40 – 50 минут.

Убираем фольгу и запекаем 20 минут.