Почему такое мясо хотят все? И на Новый год и на каждый день

Запеченное с черносливом мясо на праздничный стол. Если не любите чернослив, берите курагу. Такое мясо отлично подходит в качестве горячего блюда или холодной закуски.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свинина, 500 г;
- соль, специи, смесь перцев;
- чернослив, 200 г.
Процесс приготовления
Режем мясо так, чтобы получился пласт.
Смешиваем соль со смесью перцев и специями, можно еще добавить пропущенный через пресс чеснок.
Смазываем маринадом мясо и оставляем мариноваться на несколько часов или ночь.
Чернослив режем кусочками и выкладываем на одну сторону мяса и сворачиваем тугой рулет.
Оборачиваем нитью, потом плотно фольгой. Выкладываем в форму.
Запекаем при 220 градусах около 40 – 50 минут.
Убираем фольгу и запекаем 20 минут.
Такое мясо можно подавать в качестве горячего блюда или остужаем, убираем нитки и режем ломтиками, подаем в виде нарезки на праздничный стол.
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