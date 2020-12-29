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Почему такое мясо хотят все? И на Новый год и на каждый день

Запеченное с черносливом мясо на праздничный стол. Если не любите чернослив, берите курагу. Такое мясо отлично подходит в качестве горячего блюда или холодной закуски.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • свинина, 500 г;
  • соль, специи, смесь перцев;
  • чернослив, 200 г.

Процесс приготовления

Режем мясо так, чтобы получился пласт.

Смешиваем соль со смесью перцев и специями, можно еще добавить пропущенный через пресс чеснок.

Смазываем маринадом мясо и оставляем мариноваться на несколько часов или ночь.

Чернослив режем кусочками и выкладываем на одну сторону мяса и сворачиваем  тугой рулет.

Оборачиваем нитью, потом плотно фольгой. Выкладываем в форму.

Запекаем при 220 градусах около 40 – 50 минут.

Убираем фольгу и запекаем 20 минут.

Почему такое мясо хотят все? И на Новый год и на каждый день

Такое мясо можно подавать в качестве горячего блюда или остужаем, убираем нитки и режем ломтиками, подаем в виде нарезки на праздничный стол.

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