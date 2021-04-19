Скумбрия с картофелем в духовке. Сытный и полезный ужин для всей семьи

Скумбрия с картофелем в духовке простое, но очень аппетитное блюдо. Любители рыбы непременно оценят Ваши старания и попросят добавки.
Скумбрия с картофелем в духовке: ингредиенты
- Картофель – 1-1,5 кг (от одного до полтора килограмм)
- Лимон – ½ шт. (пол штуки)
- Скумбрия – 2 шт. (две штуки)
- Морковь – 1-2 шт. (от одной до двух штук)
- Приправа <<для рыбы>> — 1-2 ч. л. (от одного до двух чайных ложек)
- Приправа <<для блюд из картофеля>> — 2 ч. л. (две чайных ложки)
- Соль – по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Очистите, помойте и нарежьте дольками картофель.
- Нарежьте кружочками морковь.
- Переложите овощи в удобную глубокую посуду, добавьте приправу для картофеля и соль. Хорошо перемешайте.
- Выпотрошите скумбрию, обрежьте всё ненужное и вымойте. Посолите по вкусу и тщательно натрите рыбной приправой.
- По всей длине тушки сделайте глубокие надрезы и вложите в них лимон.
- Смажьте форму для запекания растительным маслом, выложите рыбу и овощи.
- Закройте форму фольгой и запекайте в духовке 45-55 минут при температуре 180 градусов. Можете за 10-15 минут до готовности снять фольгу, чтобы блюдо немного подрумянилось.
Скумбрия с картофелем в духовке наполнит дом невероятным ароматом.
Готовьте на здоровье!
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