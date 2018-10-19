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Пышный, пышный французский омлет и сырный соус

Представляем вам рецепт невероятно вкусного омлета по — французски. И в подарок к ним аппетитный сырный соус. Именно этот соус придаст простому блюду особенный вкус и легкую пикантность. Омлет отлично подойдет к завтраку и получается очень вкусным.

Необходимые продукты

  • 3 куриных яйца
  • соль

Для соуса

  • помидор
  • укроп
  • оливковое масло — 30 мл
  • сыр — 50 гр
  • чеснок — 1 зубчик
  • соль

Начинаем приготовление

  1. Приготовим соус. Помидоры нарезаем кусочками и кладем в чашу миксера. Туда же кладем укроп, очищенный чеснок, сыр, соль и вливаем оливковое маслом. Взбиваем все до получения однородной массы.
  2. У яиц отделяем белки от желтков.
  3. В белки всыпаем соль и взбиваем до плотной пышной массы. Затем добавляем желтки и взбиваем еще немного.
  4. На сковороде разогреваем сливочное масло и выкладываем омлетную массу. Жарим ее на медленном огне 1 минуту, затем накрываем омлет крышкой и жарим еще 4 минуты. После этого крышку открываем, проводим ножом по краю омлета и снимаем сковороду с огня. Готовый омлет аккуратно перекладываем на тарелку и сворачиваем. Подаем с приготовленным соусом.

Пышный, пышный французский омлет и сырный соусПриятного аппетита!

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