Пышный, пышный французский омлет и сырный соус

Представляем вам рецепт невероятно вкусного омлета по — французски. И в подарок к ним аппетитный сырный соус. Именно этот соус придаст простому блюду особенный вкус и легкую пикантность. Омлет отлично подойдет к завтраку и получается очень вкусным.
Необходимые продукты
- 3 куриных яйца
- соль
Для соуса
- помидор
- укроп
- оливковое масло — 30 мл
- сыр — 50 гр
- чеснок — 1 зубчик
- соль
Начинаем приготовление
- Приготовим соус. Помидоры нарезаем кусочками и кладем в чашу миксера. Туда же кладем укроп, очищенный чеснок, сыр, соль и вливаем оливковое маслом. Взбиваем все до получения однородной массы.
- У яиц отделяем белки от желтков.
- В белки всыпаем соль и взбиваем до плотной пышной массы. Затем добавляем желтки и взбиваем еще немного.
- На сковороде разогреваем сливочное масло и выкладываем омлетную массу. Жарим ее на медленном огне 1 минуту, затем накрываем омлет крышкой и жарим еще 4 минуты. После этого крышку открываем, проводим ножом по краю омлета и снимаем сковороду с огня. Готовый омлет аккуратно перекладываем на тарелку и сворачиваем. Подаем с приготовленным соусом.
Приятного аппетита!
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