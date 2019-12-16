Салат с яйцом и морковкой. Кушать можно и на ночь

Вкуснятина!
Что потребуется для приготовления:
- Морковка – 4 штучки.
- Яйцо куриное – 6 штук.
- 2 зубчика чеснока.
- 2 столовые ложки сметаны.
- Соль по вкусу.
Количество белков – 6.08
Количество жиров – 4.95
Количество углеводов – 4.54
Начинаем готовить:
- Очистить свежую морковь, и натереть ее на терке.
- Яйца предварительно отвариваем и натираем на достаточно крупной терке. Выложить всю эту консистенцию в подходящую посуду. Далее выложить туда же измельченные зубчики чеснока.
- После этого заправить салат майонезом, посолить по вкусу и можно подавать к столу.
Кушайте на здоровье.
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