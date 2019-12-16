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Салат с яйцом и морковкой. Кушать можно и на ночь

Салат с яйцом и морковкой. Кушать можно и на ночь

Вкуснятина!

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Что потребуется для приготовления:

  • Морковка – 4 штучки.
  • Яйцо куриное – 6 штук.
  • 2 зубчика чеснока.
  • 2 столовые ложки сметаны.
  • Соль по вкусу.

Количество белков – 6.08

Количество жиров – 4.95

Количество углеводов – 4.54

Начинаем готовить:

  1. Очистить свежую морковь, и натереть ее на терке.
  2. Яйца предварительно отвариваем и натираем на достаточно крупной терке. Выложить всю эту консистенцию в подходящую посуду. Далее выложить туда же измельченные зубчики чеснока.
  3. После этого заправить салат майонезом, посолить по вкусу и можно подавать к столу.

Кушайте на здоровье.

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