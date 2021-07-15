Бисквитный торт со сгущёнкой: очень вкусный торт с нежным кремом

Бисквитный торт со сгущенкой получается очень вкусным, нежным. Испечь его быстро. Без особых навыков.
Бисквитный торт со сгущенкой: ингредиенты
- 2 (две) шт – бананов
- 150 (сто пятьдесят) гр – клубники
- 300 (триста) гр – вафель
- 200 (двести) гр – ягод
- 50 (пятьдесят) гр – молочного шоколада
- 10 (десять) гр – сахарной пудры
- 50 (пятьдесят) мл – сиропа
Тесто
- 4 (четыре) шт яиц
- 250 (двести пятьдесят) гр – муки
- 250 (двести пятьдесят) гр – сахара
- 2 (два) гр – ванилина
Крем
- 1 (одна) банка – сгущенного молока
- 400 (четыреста) гр – сливочного масла
- 2 (два) гр – ванилина
- 2 (две) шт – яичного желтка
- 50 (пятьдесят) мл – воды
Для глазури
- 30 (тридцать) гр – сливочного масла
- 3 (три) ст. ложки – сахара
- 4 (четыре) ст. ложки – какао – порошка
- 3 (три) ст. ложки – жирных сливок
Бисквитный торт со сгущенкой: рецепт
- Белки отделите от желтков
- В разные посуды и по половине сахара туда
- Желтки с сахаром взбейте при помощи миксера. Масса должна увеличиться
- Белки с сахаром взбить до плотной пены
- Соединить белки и желтки и перемешать
- Муку с ванилином потихоньку всыпьте в яичную массу
- Форму для выпечки смажьте и вылейте в нее тесто. Отправьте в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 25 минут
- Теперь крем. В одной посуде взбейте размягченное сливочное масло и ванилин
- В металлическую посуду вбейте два желтка. Туда же воду, сгущенку и поставьте на водяную баню. Помешивайте постоянно. Масса начнет густеть. Снимите с огня и дайте остыть
- Эту смесь добавьте к маслу и взбейте до кремообразного состояния
- Бисквит разрежьте на три коржа
- Коржи пропитайте ягодным сиропом
- Банан, клубнику,фрукты и ягоды нарежьте тонкой пластиной
- Первый корж смажьте кремом. И выложите на него кружочки банана и клубники
- Также делаем со вторым коржом и накрываем его третьим. Бока смазываем кремом
- Теперь варим глазурь. Какао, сахар, сливки и сливочное масло соедините. Ставим на водяную баню и доводим до загустения. Потом глазурь должна остыть. Сверху торт залить шоколадной глазурью. Бока торта украсьте вафлями и тертым шоколадом. Сверху фиалисом и ягодами
- На ночь оставьте торт в холодильнике, для пропитки
Бисквитный торт со сгущенкой готов!
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