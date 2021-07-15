Скатерть-Самобранка

5 399 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    спасибо за рецептНереальный ужин з...
  • Анна Эржибова
    Спасибо!аппетитно :)За 10 минут готов...
  • Vladimir Osheschko
    Длинные рецепты не читаю до конца. Проще порезать цукини на 8 ммтровые пятачки. посолить, обвалять в муке и обжарить ...По настоящему вку...

Бисквитный торт со сгущёнкой: очень вкусный торт с нежным кремом

Бисквитный торт со сгущенкой получается очень вкусным, нежным. Испечь его быстро. Без особых навыков.

Бисквитный торт со сгущенкой: ингредиенты

Бисквитный торт со сгущёнкой

  1. 2 (две) шт – бананов
  2. 150 (сто пятьдесят) гр – клубники
  3. 300 (триста) гр – вафель
  4. 200 (двести) гр – ягод
  5. 50 (пятьдесят) гр – молочного шоколада
  6. 10 (десять) гр – сахарной пудры
  7. 50 (пятьдесят) мл – сиропа

Тесто

  1. 4 (четыре) шт яиц
  2. 250 (двести пятьдесят) гр – муки
  3. 250 (двести пятьдесят) гр – сахара
  4. 2 (два) гр – ванилина

Крем

  1. 1 (одна) банка – сгущенного молока
  2. 400 (четыреста) гр – сливочного масла
  3. 2 (два) гр – ванилина
  4. 2 (две) шт – яичного желтка
  5. 50 (пятьдесят) мл – воды

Для глазури

  1. 30 (тридцать) гр – сливочного масла
  2. 3 (три) ст. ложки – сахара
  3. 4 (четыре) ст. ложки – какао – порошка
  4. 3 (три) ст. ложки – жирных сливок

Бисквитный торт со сгущенкой: рецепт

Бисквитный торт со сгущёнкой

  • Белки отделите от желтков
  • В разные посуды и по половине сахара туда
  • Желтки с сахаром взбейте при помощи миксера. Масса должна увеличиться
  • Белки с сахаром взбить до плотной пены
  • Соединить белки и желтки и перемешать
  • Муку с ванилином потихоньку всыпьте в яичную массу
  • Форму для выпечки смажьте и вылейте в нее тесто. Отправьте в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 25 минут
  • Теперь крем.
    В одной посуде взбейте размягченное сливочное масло и ванилин
  • В металлическую посуду вбейте два желтка. Туда же воду, сгущенку и поставьте на водяную баню. Помешивайте постоянно. Масса начнет густеть. Снимите с огня и дайте остыть
  • Эту смесь добавьте к маслу и взбейте до кремообразного состояния
  • Бисквит разрежьте на три коржа
  • Коржи пропитайте ягодным сиропом
  • Банан, клубнику,фрукты и ягоды нарежьте тонкой пластиной
  • Первый корж смажьте кремом. И выложите на него кружочки банана и клубники
  • Также делаем со вторым коржом и накрываем его третьим. Бока смазываем кремом
  • Теперь варим глазурь. Какао, сахар, сливки и сливочное масло соедините. Ставим на водяную баню и доводим до загустения. Потом глазурь должна остыть. Сверху торт залить шоколадной глазурью. Бока торта украсьте вафлями и тертым шоколадом. Сверху фиалисом и ягодами
  • На ночь оставьте торт в холодильнике, для пропитки

Бисквитный торт со сгущенкой готов!

Бисквитный торт со сгущёнкой

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх