Сырный суп с шампиньонами и брокколи. Особый сливочный вкус первого блюда придётся вам по душе

Сырный суп с шампиньонами и брокколи получается вкусным и ароматным. Приготовьте суп по этому рецепту, он Вам непременно понравится.
Сырный суп с шампиньонами и брокколи: ингредиенты
- Шампиньоны — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Брокколи — 0,2 кг. (пол кило)
- Сырки плавленые — 200 гр. (двести грамм)
- Картофель — 100 гр. (сто грамм)
- Морковь — 70 гр. (семьдесят грамм)
- Масло растительное
- Соль
Рецепт приготовления:
- Шампиньоны промойте, обсушите, нарежьте на тонкие пластинки и обжарьте на сухой сковороде до готовности.
- Очистите морковь и натрите на тёрке. Затем морковь обжарьте на разогретой в растительном масле сковороде до золотистого цвета.
- Брокколи разделите на маленькие соцветия.
- Картофель очистите и нарежьте кубиками.
- Поставьте кастрюлю с водой на огонь и доведите до кипения. Затем отправьте туда заготовленные продукты, посолите по вкусу. Суп варите до готовности картофеля.
- Затем в суп добавьте натёртые на мелкой тёрке плавленые сырки и варите ещё пять минут. сверху суп посыпьте зеленью и подавайте с домашними сухариками.
Сырный суп с шампиньонами и брокколи невероятно вкусный и нежный.
Приятного аппетита!
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