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Сырный суп с шампиньонами и брокколи. Особый сливочный вкус первого блюда придётся вам по душе

Сырный суп с шампиньонами и брокколи получается вкусным и ароматным. Приготовьте суп по этому рецепту, он Вам непременно понравится.

Сырный суп с шампиньонами и брокколи: ингредиенты

Сырный суп с шампиньонами и брокколи

  1. Шампиньоны — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  2. Брокколи — 0,2 кг. (пол кило)
  3. Сырки плавленые — 200 гр. (двести грамм)
  4. Картофель — 100 гр. (сто грамм)
  5. Морковь — 70 гр. (семьдесят грамм)
  6. Масло растительное
  7. Соль

Рецепт приготовления:

  • Шампиньоны промойте, обсушите, нарежьте на тонкие пластинки и обжарьте на сухой сковороде до готовности.
  • Очистите морковь и натрите на тёрке. Затем морковь обжарьте на разогретой в растительном масле сковороде до золотистого цвета.
  • Брокколи разделите на маленькие соцветия.
  • Картофель очистите и нарежьте кубиками.
  • Поставьте кастрюлю с водой на огонь и доведите до кипения. Затем отправьте туда заготовленные продукты, посолите по вкусу. Суп варите до готовности картофеля.
  • Затем в суп добавьте натёртые на мелкой тёрке плавленые сырки и варите ещё пять минут. сверху суп посыпьте зеленью и подавайте с домашними сухариками.

Сырный суп с шампиньонами и брокколи невероятно вкусный и нежный.

Сырный суп с шампиньонами и брокколи. Особый сливочный вкус первого блюда придётся вам по душе 2

Приятного аппетита!

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