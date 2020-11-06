Скатерть-Самобранка

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За столом только об этом салате и говорили. Что-то новенькое!

Оригинальный салат с фаршированным яйцами. Когда я сделала его впервые, мои гости были просто в восторге и теперь я его постоянно подаю не только на праздничный стол, но и балую семью просто так.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель, 4 шт;
  • куриное филе, 300 г;
  • морковь, 2 шт;
  • яйца, 5 – 6 шт;
  • лук, 1 шт;
  • соль, перец;
  • сыр, майонез.

Процесс приготовления

Отвариваем картофель и яйца, морковь и мясо.

Картофель и морковь трем на крупной терке.

Мясо просто разбираем на волокна.

Собираем салат слоями и каждый слой промазываем майонезом.

Для более яркого вкуса, лук режем кубиком и маринуем тем способом, какой вам больше нравится.

Первый слой – мясо и по вкусу еще посолите.

Второй слой – тертый картофель.

Третий слой – морковь.

Четвертый слой – лук.

Яйца режем на две части и вынимаем желток.

Желтки смешиваем с майонезом, перцем и солью.

Фаршируем половинки белка желтком и выкладываем их на салат.

Посыпаем тертым сыром и сразу подаем на стол.

За столом только об этом салате и говорили. Что-то новенькое!

По вкусу вы можете в желток добавить мелко резаный укроп и чеснок, я не добавляла чеснок, т.к. ярки вкус в салате дает маринованный лук.

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