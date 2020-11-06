За столом только об этом салате и говорили. Что-то новенькое!

Оригинальный салат с фаршированным яйцами. Когда я сделала его впервые, мои гости были просто в восторге и теперь я его постоянно подаю не только на праздничный стол, но и балую семью просто так.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 4 шт;
- куриное филе, 300 г;
- морковь, 2 шт;
- яйца, 5 – 6 шт;
- лук, 1 шт;
- соль, перец;
- сыр, майонез.
Процесс приготовления
Отвариваем картофель и яйца, морковь и мясо.
Картофель и морковь трем на крупной терке.
Мясо просто разбираем на волокна.
Собираем салат слоями и каждый слой промазываем майонезом.
Для более яркого вкуса, лук режем кубиком и маринуем тем способом, какой вам больше нравится.
Первый слой – мясо и по вкусу еще посолите.
Второй слой – тертый картофель.
Третий слой – морковь.
Четвертый слой – лук.
Яйца режем на две части и вынимаем желток.
Желтки смешиваем с майонезом, перцем и солью.
Фаршируем половинки белка желтком и выкладываем их на салат.
Посыпаем тертым сыром и сразу подаем на стол.
По вкусу вы можете в желток добавить мелко резаный укроп и чеснок, я не добавляла чеснок, т.к. ярки вкус в салате дает маринованный лук.
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