За столом только об этом салате и говорили. Что-то новенькое!

Оригинальный салат с фаршированным яйцами. Когда я сделала его впервые, мои гости были просто в восторге и теперь я его постоянно подаю не только на праздничный стол, но и балую семью просто так.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 4 шт;

куриное филе, 300 г;

морковь, 2 шт;

яйца, 5 – 6 шт;

лук, 1 шт;

соль, перец;

сыр, майонез.

Процесс приготовления

Отвариваем картофель и яйца, морковь и мясо.

Картофель и морковь трем на крупной терке.

Мясо просто разбираем на волокна.

Собираем салат слоями и каждый слой промазываем майонезом.

Для более яркого вкуса, лук режем кубиком и маринуем тем способом, какой вам больше нравится.

Первый слой – мясо и по вкусу еще посолите.

Второй слой – тертый картофель.

Третий слой – морковь.

Четвертый слой – лук.

Яйца режем на две части и вынимаем желток.

Желтки смешиваем с майонезом, перцем и солью.

Фаршируем половинки белка желтком и выкладываем их на салат.

Посыпаем тертым сыром и сразу подаем на стол.