Ленивые пирожки «Пятиминутки». Пышные, мягкие и не оседают: секрет в приготовлении

Один из самых простых рецептов ароматных и пышных пирожков на кефире с начинкой из яиц и зелени. Готовка не занимает много времени, поэтому блюдо можно сделать на скорую руку перед приходом гостей.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир, 400 мл;

вода, 50 мл;

яйца, 2 шт;

сахар и соль по 1 ч.л;

мука, 350 г;

сода, 0.5 ч.л;

растительное масло, 2 ст.л;

яйца вареные, 4 шт;

зеленый лук и укроп по пучку.

Процесс приготовления

Яйца отвариваем, остужаем, режем мелким кубиком или трем на крупной терке.

Зелень и зеленый лук режем.

Берем жирный кефир, смешиваем с водой и подогреваем до 50 градусов.

Совет: кефир может начать немного сворачиваться, ничего страшного, так и должно быть.

Яйца взбиваем с солью и сахаром при помощи венчика.

Соединяем обе массы, перемешиваем и всыпаем просеянную муку, добавляем соду.

Добавляем лук и яйца, перемешиваем.

Во время жарки тесто больше не мешаем, просто сверху ложкой берем тесто и выкладываем на сковороду.

Обжариваем с двух сторон.