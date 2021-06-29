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Ленивые пирожки «Пятиминутки». Пышные, мягкие и не оседают: секрет в приготовлении

Один из самых простых рецептов ароматных и пышных пирожков на кефире с начинкой из яиц и зелени. Готовка не занимает много времени, поэтому блюдо можно сделать на скорую руку перед приходом гостей.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кефир, 400 мл;
  • вода, 50 мл;
  • яйца, 2 шт;
  • сахар и соль по 1 ч.л;
  • мука, 350 г;
  • сода, 0.5 ч.л;
  • растительное масло, 2 ст.л;
  • яйца вареные, 4 шт;
  • зеленый лук и укроп по пучку.

Процесс приготовления

Яйца отвариваем, остужаем, режем мелким кубиком или трем на крупной терке.

Зелень и зеленый лук режем.

Берем жирный кефир, смешиваем с водой и подогреваем до 50 градусов.

Совет: кефир может начать немного сворачиваться, ничего страшного, так и должно быть.

Яйца взбиваем с солью и сахаром при помощи венчика.

Соединяем обе массы, перемешиваем и всыпаем просеянную муку, добавляем соду.

Добавляем лук и яйца, перемешиваем.

Во время жарки тесто больше не мешаем, просто сверху ложкой берем тесто и выкладываем на сковороду.

Обжариваем с двух сторон.

Ленивые пирожки «Пятиминутки». Пышные, мягкие и не оседают: секрет в приготовлении

Пирожки получаются пышным, они не будут оседать после того, как их сняли со сковороды. Весь секрет в том, что вы подогрели кефир.

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