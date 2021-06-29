Ленивые пирожки «Пятиминутки». Пышные, мягкие и не оседают: секрет в приготовлении

Один из самых простых рецептов ароматных и пышных пирожков на кефире с начинкой из яиц и зелени. Готовка не занимает много времени, поэтому блюдо можно сделать на скорую руку перед приходом гостей.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир, 400 мл;
- вода, 50 мл;
- яйца, 2 шт;
- сахар и соль по 1 ч.л;
- мука, 350 г;
- сода, 0.5 ч.л;
- растительное масло, 2 ст.л;
- яйца вареные, 4 шт;
- зеленый лук и укроп по пучку.
Процесс приготовления
Яйца отвариваем, остужаем, режем мелким кубиком или трем на крупной терке.
Зелень и зеленый лук режем.
Берем жирный кефир, смешиваем с водой и подогреваем до 50 градусов.
Совет: кефир может начать немного сворачиваться, ничего страшного, так и должно быть.
Яйца взбиваем с солью и сахаром при помощи венчика.
Соединяем обе массы, перемешиваем и всыпаем просеянную муку, добавляем соду.
Добавляем лук и яйца, перемешиваем.
Во время жарки тесто больше не мешаем, просто сверху ложкой берем тесто и выкладываем на сковороду.
Обжариваем с двух сторон.
Пирожки получаются пышным, они не будут оседать после того, как их сняли со сковороды. Весь секрет в том, что вы подогрели кефир.
Свежие комментарии