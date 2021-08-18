Овощной салат «Яркие краски осени». Готовлю каждый сезон: вкусный витаминный салатик

Овощное ассорти получается просто очень вкусным и такой салат вы точно станете готовить каждый сезон, чтобы зимой получать достаточно количество полезных витаминов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
капуста, 2.5 кг;
морковь и лук по 500 г;
болгарский перец, 3 шт;
соль, 2 ст.л;
сахар, 175 г;
масло растительное, 250 мл;
уксус 9 %, 180 г.
Процесс приготовления
Капусту тонко шинкуем, перец режем тонкой соломкой, морковь трем на крупной терке, а лак режем тонкими полукольцами.
Совет: сладкий перец выбирайте сочный, мясистый, он сразу придаст салату аромат и незабываемый вкус.
Смешиваем овощи, заправляем солью и сахаром, растительным маслом и уксусом.
Раскладываем салат плотно в банки, закручиваем крышками и оставляем мариноваться на 3 – 5 дней.
Салат получается просто изумительным, с ярким ароматом и вкусом, чем дольше он будет мариноваться, тем вкуснее и сочнее он станет. Хранить его можно в подвале или в холодильнике.
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