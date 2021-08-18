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Овощной салат «Яркие краски осени». Готовлю каждый сезон: вкусный витаминный салатик

Овощное ассорти получается просто очень вкусным и такой салат вы точно станете готовить каждый сезон, чтобы зимой получать достаточно количество полезных витаминов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, 2.5 кг;

морковь и лук по 500 г;

болгарский перец, 3 шт;

соль, 2 ст.л;

сахар, 175 г;

масло растительное, 250 мл;

уксус 9 %, 180 г.

Процесс приготовления

Капусту тонко шинкуем, перец режем тонкой соломкой, морковь трем на крупной терке, а лак режем тонкими полукольцами.

Совет: сладкий перец выбирайте сочный, мясистый, он сразу придаст салату аромат и незабываемый вкус.

Смешиваем овощи, заправляем солью и сахаром, растительным маслом и уксусом.

Раскладываем салат плотно в банки, закручиваем крышками и оставляем мариноваться на 3 – 5 дней.

Овощной салат «Яркие краски осени». Готовлю каждый сезон: вкусный витаминный салатик

Салат получается просто изумительным, с ярким ароматом и вкусом, чем дольше он будет мариноваться, тем вкуснее и сочнее он станет. Хранить его можно в подвале или в холодильнике.

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