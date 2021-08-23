Проще шарлотки: пирог с яблоками. Замес теста за 6 минут + время на выпечку

Когда я готовлю этот пирог, во всем доме стоит особый аромат, который невозможно ни с чем спутать. Атмосфера такая, что просто не передать на словах. В нашем доме становится так уютно и тепло…

Научилась я готовить этот пирог случайно, когда мне попался на глаза интересный рецепт на просторах Сети. Но я точно знаю, что передам его по наследству своим дочерям. У них это блюдо будет ассоциироваться с детством – самой лучшей порой.

Каким же невероятно вкусным пирог получается – нежный, с румяной корочкой, пропитанный яблочным соком, который пустили фруктовые дольки. А сколько пользы в таком пироге, который я еще и люблю запивать яблочным соком. Витаминами можно запастись на долгую зиму!

В наши дни приготовить яблочный пирог не составляет никаких проблем, да еще и по предложенному мною рецепту:

· ждать яблок от урожая до урожая не нужно – их можно купить в супермаркете в любое время года;

· у нас в магазинах есть разные сорта яблок;

· а если дома под рукой есть волшебница-духовка, то можно его печь, хоть еженедельно или каждый день!

Рецепт настолько прост, что принесет удовольствие хозяюшкам и порадует приятным результатом даже начинающих кулинаров:

1. Смешать молоко с сахаром.

2. Добавить к молочной смеси разрыхлитель.

3. Добавить ванилин.

4. Взбить куриные яйца и влить в молочную массу.

5. Перемешать смесь венчиком.

Какой сорт яблок ваш любимый и почему? Пишите ответы в комментариях под статьей.

6. Добавить порцию растительного масла.

7. Перемешать массу.

8. Добавить муку.

Я советую всем предварительно просеивать муку перед добавлением в тесто. Пирог будет еще пышнее и нежнее.

Готовое тесто должно быть воздушным и объемным. Получиться оно может жидким, а может и средней густоты. Зависит все от качества муки и тщательности взбивания яиц.

9. Яблоки нужно очистить от кожуры и удалить сердцевину с косточками.

Кожуру вовсе необязательно снимать. Решайте лично.

Лучше отдавать предпочтение более сладким сортам яблок. Они сделают готовый пирог еще вкуснее. Но даже при условии, что ваш выбор пал на кислый сорт яблок, выпечка будет иметь приятный кисло-сладкий вкус. Хочется отметить, что полезные качества яблок почти не теряются при выпечке в духовке. Сохраняют фрукты и свой неповторимый вкус, аромат, а тесто получается нежным.

10. Нарезать яблоки тонкими дольками или кубиками.

11. Тесто влить в форму, застеленную пергаментной бумагой.

12. Выложить яблоки по всей поверхности пирога.

13. Готовить пирог в духовке нужно при 180 градусах на протяжении 35-40 минут.

Готовность можно проверять зубочисткой. Если на ней не остается теста, значит – пирог можно подавать к столу.

Я рекомендую перед подачей, дополнить выпечку сахарной пудрой.

Продукты для приготовления яблочного пирога:

· 1 яйцо;

· 1 стакан сахара (200 г);

· 1 стакан молока (250 мл);

· 3 ст.л. растительного масла;

· 2 стакана муки (вообщем 320 г);

· 1 пакетик разрыхлителя 10 г (2 ч.л.);

· 1 пакетик ванильного сахара (8 г).

(1-2 яблока)