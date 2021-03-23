Воздушный хлеб. Знакомая из Мурманска начала печь хлеб, который похож на моток шерсти

Воздушный хлеб — из натуральных продуктов не сравнится с магазинным. И на вид получается таким красивым и необычным.
Воздушный хлеб: ингредиенты
- 1 (одна) ч. ложка — быстрорастворимых дрожжей
- 80 (восемьдесят) мл — теплого молока
- 300 (триста) гр — муки
- 1 (одна) ч. ложка — морской соли
- 30 (тридцать) гр — сахара
- 1 (одна) шт — яиц
- 100 (сто) мл — сливок
- 50 (пятьдесят) гр — сушеной клюквы
- сливочное масло для смазывания формы
Рецепт приготовления:
- В теплое молоко, ни в коем случае не горячее, добавьте быстрорастворимые дрожжи. Перемешайте и оставьте на 5 минут
- В большой посуде с помощью венчика смешайте муку, морскую соль, сахар. Добавьте сливки, яйцо и молоко с дрожжами. Еще раз всё хорошенько перемешайте — лучше использовать кухонный комбайн
- Сформируйте из теста шар и оставьте его при комнатной температуре на один час, чтобы тесто подошло
- Тем временем измельчите сушеную клюкву
- Щедро смажьте круглую форму для выпечки сливочным маслом. Затем выстелите дно бумагой для выпечки и также смажьте маслом
- Когда наше тесто подойдет, выложите его на доску присыпанную мукой. Немного сплющите шар и разделите его на 5 равных частей
- По очереди формируйте из каждой части шарик. Накройте их пленкой или полотенцем и дайте тесту отдохнуть в течение пятнадцати минут
- Берите один шарик и раскатайте его в продолговатый овал. С одной стороны этого овала сделайте надрезы, чтобы было похоже на бахрому. Возьмите немного сушеной клюквы и выложите на нижний край овала, который без разрезов
- Загните тесто по бокам и сверните его в валик. Проделывать то же самое с каждым из 5 шариков теста
- Выложите валики в форму по кругу, чтобы внутри получилась дырка
- После того как выложили тесто в форму, опять дайте ему один час постоять при комнатной температуре, чтобы подошло
- По истечении указанного времени, смажьте тесто сверху свежим молоком. Отправьте хлеб в духовку, разогретую до 170 градусов. Выпекайте около 20 минут
- Воздушный хлеб получился невероятным. На здоровье.
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