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Воздушный хлеб. Знакомая из Мурманска начала печь хлеб, который похож на моток шерсти

Воздушный хлеб — из натуральных продуктов не сравнится с магазинным. И на вид получается таким красивым и необычным.

Воздушный хлеб

Воздушный хлеб: ингредиенты

  1. 1 (одна) ч. ложка — быстрорастворимых дрожжей
  2. 80 (восемьдесят) мл — теплого молока
  3. 300 (триста) гр — муки
  4. 1 (одна) ч. ложка — морской соли
  5. 30 (тридцать) гр — сахара
  6. 1 (одна) шт — яиц
  7. 100 (сто) мл — сливок
  8. 50 (пятьдесят) гр — сушеной клюквы
  9. сливочное масло для смазывания формы

Рецепт приготовления:

  • В теплое молоко, ни в коем случае не горячее, добавьте быстрорастворимые дрожжи. Перемешайте и оставьте на 5 минут
  • В большой посуде с помощью венчика смешайте муку, морскую соль, сахар. Добавьте сливки, яйцо и молоко с дрожжами. Еще раз всё хорошенько перемешайте — лучше использовать кухонный комбайн
  • Сформируйте из теста шар и оставьте его при комнатной температуре на один час, чтобы тесто подошло
  • Тем временем измельчите сушеную клюкву
  • Щедро смажьте круглую форму для выпечки сливочным маслом. Затем выстелите дно бумагой для выпечки и также смажьте маслом
  • Когда наше тесто подойдет, выложите его на доску присыпанную мукой. Немного сплющите шар и разделите его на 5 равных частей
  • По очереди формируйте из каждой части шарик. Накройте их пленкой или полотенцем и дайте тесту отдохнуть в течение пятнадцати минут
  • Берите один шарик и раскатайте его в продолговатый овал. С одной стороны этого овала сделайте надрезы, чтобы было похоже на бахрому.
    Возьмите немного сушеной клюквы и выложите на нижний край овала, который без разрезов
  • Загните тесто по бокам и сверните его в валик. Проделывать то же самое с каждым из 5 шариков теста
  • Выложите валики в форму по кругу, чтобы внутри получилась дырка
  • После того как выложили тесто в форму, опять дайте ему один час постоять при комнатной температуре, чтобы подошло
  • По истечении указанного времени, смажьте тесто сверху свежим молоком. Отправьте хлеб в духовку, разогретую до 170 градусов. Выпекайте около 20 минут
  • Воздушный хлеб получился невероятным. На здоровье.
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