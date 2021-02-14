Ленивый Кыстыбый с картошкой и Лаваша – вкуснейшее блюдо из 3 ингредиентов

Попробуйте приготовить сегодня Кыстыбый с картошкой и Лаваша – ну очень вкусное блюдо и всего из 3 ингредиентов. И лаваш, и картошку любят многие, так что блюдо обязательно Вам должно понравиться.
Кыстыбый из Лаваша, нужно 3 ингредиента:
- шестьсот граммов картофеля
- шесть тонких листов лаваша
- шесть веточек укропа
- специи и добавки – по вкусу и желанию
Кыстыбый с картошкой из лаваша: Порядок приготовления
- Воду вскипятить в кастрюле и добавить немного соли.
- Картофель хорошо помыть и почистить.
- После порезать крупными кусочками и отправить в кастрюлю с кипящей водой.
- Варить картофель до готовности.
- После размять картофель толкушкой до получения однородной массы.
- Веточки укропа помыть, просушить и мелко нарезать.
- Отправить к картофельному пюре.
- Добавить специи на вкус. Можно положить хлопья паприки, соль, перец, сухой чеснок, ну в общем, на Ваше усмотрение.
- Все тщательно перемешать.
- Лавашные листы разрезать кружками, по диаметру, соответствующими размеру сковороды.
- Часть начинки выложите на половинку круга из лаваша.
- Прикрыть второй половинкой.
- Точно также поступить и с остальным лавашом.
- Два сложенных круга с начинкой переложить в сковороду.
- Слегка смазать поверхность растительным маслом.
- Прожаривать такие лепешки следует с обеих сторон по три минуты с каждой стороны.
- Точно также прожарить и оставшиеся две лепешки.
Вот и приготовили мы всего из 3 ингредиентов ленивый Кыстыбый из Лаваша.
Переложите лепешки в порционные тарелочки и несите к столу.
Кыстыбый с картошкой из лаваша получился очень вкусным и аппетитным, а главное – бюджетно и быстро.
Приятного аппетита!
Кыстыбый из Лаваша: Видео Приготовления
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