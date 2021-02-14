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Ленивый Кыстыбый с картошкой и Лаваша – вкуснейшее блюдо из 3 ингредиентов

Попробуйте приготовить сегодня Кыстыбый с картошкой и Лаваша – ну очень вкусное блюдо и всего из 3 ингредиентов. И лаваш, и картошку любят многие, так что блюдо обязательно Вам должно понравиться.

Кыстыбый из Лаваша, нужно 3 ингредиента:

  • шестьсот граммов картофеля

Кыстыбый с картошкой

  • шесть тонких листов лаваша
  • шесть веточек укропа
  • специи и добавки – по вкусу и желанию

Кыстыбый с картошкой из лаваша: Порядок приготовления

Кыстыбый из Лаваша

  • Воду вскипятить в кастрюле и добавить немного соли.
  • Картофель хорошо помыть и почистить.
  • После порезать крупными кусочками и отправить в кастрюлю с кипящей водой.
  • Варить картофель до готовности.
  • После размять картофель толкушкой до получения однородной массы.
  • Веточки укропа помыть, просушить и мелко нарезать.
  • Отправить к картофельному пюре.
  • Добавить специи на вкус. Можно положить хлопья паприки, соль, перец, сухой чеснок, ну в общем, на Ваше усмотрение.
  • Все тщательно перемешать.
  • Лавашные листы разрезать кружками, по диаметру, соответствующими размеру сковороды.

Ленивый Кыстыбый с картошкой и Лаваша – вкуснейшее блюдо из 3 ингредиентов

  • Часть начинки выложите на половинку круга из лаваша.
  • Прикрыть второй половинкой.
  • Точно также поступить и с остальным лавашом.
  • Два сложенных круга с начинкой переложить в сковороду.
  • Слегка смазать поверхность растительным маслом.
  • Прожаривать такие лепешки следует с обеих сторон по три минуты с каждой стороны.
  • Точно также прожарить и оставшиеся две лепешки.

Кыстыбый из Лаваша

Вот и приготовили мы всего из 3 ингредиентов ленивый Кыстыбый из Лаваша.

Переложите лепешки в порционные тарелочки и несите к столу.

Кыстыбый с картошкой из лаваша получился очень вкусным и аппетитным, а главное – бюджетно и быстро.

Приятного аппетита!

Кыстыбый из Лаваша: Видео Приготовления

 

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