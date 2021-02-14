Ленивый Кыстыбый с картошкой и Лаваша – вкуснейшее блюдо из 3 ингредиентов

Попробуйте приготовить сегодня Кыстыбый с картошкой и Лаваша – ну очень вкусное блюдо и всего из 3 ингредиентов. И лаваш, и картошку любят многие, так что блюдо обязательно Вам должно понравиться.

Кыстыбый из Лаваша, нужно 3 ингредиента:

шестьсот граммов картофеля

шесть тонких листов лаваша

шесть веточек укропа

специи и добавки – по вкусу и желанию

Кыстыбый с картошкой из лаваша: Порядок приготовления

Воду вскипятить в кастрюле и добавить немного соли.

Картофель хорошо помыть и почистить.

После порезать крупными кусочками и отправить в кастрюлю с кипящей водой.

Варить картофель до готовности.

После размять картофель толкушкой до получения однородной массы.

Веточки укропа помыть, просушить и мелко нарезать.

Отправить к картофельному пюре.

Добавить специи на вкус. Можно положить хлопья паприки, соль, перец, сухой чеснок, ну в общем, на Ваше усмотрение.

Все тщательно перемешать.

Лавашные листы разрезать кружками, по диаметру, соответствующими размеру сковороды.

Часть начинки выложите на половинку круга из лаваша.

Прикрыть второй половинкой.

Точно также поступить и с остальным лавашом.

Два сложенных круга с начинкой переложить в сковороду.

Слегка смазать поверхность растительным маслом.

Прожаривать такие лепешки следует с обеих сторон по три минуты с каждой стороны.

Точно также прожарить и оставшиеся две лепешки.

Вот и приготовили мы всего из 3 ингредиентов ленивый Кыстыбый из Лаваша.

Переложите лепешки в порционные тарелочки и несите к столу.

Кыстыбый с картошкой из лаваша получился очень вкусным и аппетитным, а главное – бюджетно и быстро.

Приятного аппетита!

Кыстыбый из Лаваша: Видео Приготовления