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Пирог из лаваша: буквально за считанные минуты

Пирог из лаваша! Буквально за считанные минуты, не используя духовки, приготовим простой и очень вкусный закусочный пирог из лаваша. Такой рецепт подойдет тем, у кого очень перегруженный день и нужно что-нибудь быстренько «придумать» на ужин или на перекус.

Пирог из лаваша: продукты

  • сто граммов лаваша
  • три яйца

Пирог из лаваша

  • сто граммов ветчины
  • сто граммов сыра
  • соль – по вкусу
  • половина пучка петрушки, укропа и зеленого лука
  • три четверти стакана молока

Пирог из лаваша: готовка

Пирог из лаваша: буквально за считанные минуты

  • В глубокую миску влить молоко, вбить яйца и добавить небольшое количество соли.
  • При помощи венчика все тщательно перемешать.
  • Ветчину порезать очень тонкой соломкой и отправить в яично-молочную смесь.
  • Твердый сыр натереть на крупной фракции терки и отправить туда же. Снова все перемешать.
  • Зелень помыть, просушить в центрифуге и очень мелко нарезать. Отправить к остальным компонентам в миску.
  • Все перемешать.
  • Лаваш предварительно нарезать небольшими квадратиками и немного подсушить. Затем отправить к общей массе в миску.
  • При помощи ложечки все хорошо перемешать, чтобы продукты распределились равномерно.
  • В сковороду налить небольшое количество растительного масла и немного его прогреть.
  • В подогретое растительное масло вылить всю массу из миски.
    Выровнять все при помощи ложечки.
  • Огонь установить на минимальный уровень.
  • Обжаривать пирог с одной стороны до полной готовности.
  • Как только пирог обжарится с одной стороны, аккуратно, при помощи широкой лопаточки, выложить его на большую плоскую тарелку. Сковородой накрыть тарелку и перевернуть пирог.
  • Поставить сковороду на мелкий огонь и обжарить пирог с другой стороны.

Пирог из лаваша: буквально за считанные минуты

Ну вот, буквально за считанные минуты приготовили простой и очень вкусный пирог из лаваша.

Готовый пирог выложить на плоскую большую тарелку, разрезать на порционные кусочки и можно подать к столу.

Очень быстро и вкусно. Пирог разберут прямо слету. Скорее хватайте положенный Вам кусочек!

Пирог из лаваша: видео

 

Пирог из лаваша: готов

Приятного аппетита!

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