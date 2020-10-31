Пирог из лаваша! Буквально за считанные минуты, не используя духовки, приготовим простой и очень вкусный закусочный пирог из лаваша. Такой рецепт подойдет тем, у кого очень перегруженный день и нужно что-нибудь быстренько «придумать» на ужин или на перекус.
Пирог из лаваша: продукты
- сто граммов лаваша
- три яйца
- сто граммов ветчины
- сто граммов сыра
- соль – по вкусу
- половина пучка петрушки, укропа и зеленого лука
- три четверти стакана молока
Пирог из лаваша: готовка
- В глубокую миску влить молоко, вбить яйца и добавить небольшое количество соли.
- При помощи венчика все тщательно перемешать.
- Ветчину порезать очень тонкой соломкой и отправить в яично-молочную смесь.
- Твердый сыр натереть на крупной фракции терки и отправить туда же. Снова все перемешать.
- Зелень помыть, просушить в центрифуге и очень мелко нарезать. Отправить к остальным компонентам в миску.
- Все перемешать.
- Лаваш предварительно нарезать небольшими квадратиками и немного подсушить. Затем отправить к общей массе в миску.
- При помощи ложечки все хорошо перемешать, чтобы продукты распределились равномерно.
- В сковороду налить небольшое количество растительного масла и немного его прогреть.
- В подогретое растительное масло вылить всю массу из миски. Выровнять все при помощи ложечки.
- Огонь установить на минимальный уровень.
- Обжаривать пирог с одной стороны до полной готовности.
- Как только пирог обжарится с одной стороны, аккуратно, при помощи широкой лопаточки, выложить его на большую плоскую тарелку. Сковородой накрыть тарелку и перевернуть пирог.
- Поставить сковороду на мелкий огонь и обжарить пирог с другой стороны.
Ну вот, буквально за считанные минуты приготовили простой и очень вкусный пирог из лаваша.
Готовый пирог выложить на плоскую большую тарелку, разрезать на порционные кусочки и можно подать к столу.
Очень быстро и вкусно. Пирог разберут прямо слету. Скорее хватайте положенный Вам кусочек!
Пирог из лаваша: видео
Пирог из лаваша: готов
Приятного аппетита!
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