Пирог из лаваша! Буквально за считанные минуты, не используя духовки, приготовим простой и очень вкусный закусочный пирог из лаваша. Такой рецепт подойдет тем, у кого очень перегруженный день и нужно что-нибудь быстренько «придумать» на ужин или на перекус.

Пирог из лаваша: продукты

сто граммов лаваша

три яйца

сто граммов ветчины

сто граммов сыра

соль – по вкусу

половина пучка петрушки, укропа и зеленого лука

три четверти стакана молока

Пирог из лаваша: готовка

В глубокую миску влить молоко, вбить яйца и добавить небольшое количество соли.

При помощи венчика все тщательно перемешать.

Ветчину порезать очень тонкой соломкой и отправить в яично-молочную смесь.

Твердый сыр натереть на крупной фракции терки и отправить туда же. Снова все перемешать.

Зелень помыть, просушить в центрифуге и очень мелко нарезать. Отправить к остальным компонентам в миску.

Все перемешать.

Лаваш предварительно нарезать небольшими квадратиками и немного подсушить. Затем отправить к общей массе в миску.

При помощи ложечки все хорошо перемешать, чтобы продукты распределились равномерно.

В сковороду налить небольшое количество растительного масла и немного его прогреть.

В подогретое растительное масло вылить всю массу из миски. Выровнять все при помощи ложечки.

Выровнять все при помощи ложечки. Огонь установить на минимальный уровень.

Обжаривать пирог с одной стороны до полной готовности.

Как только пирог обжарится с одной стороны, аккуратно, при помощи широкой лопаточки, выложить его на большую плоскую тарелку. Сковородой накрыть тарелку и перевернуть пирог.

Поставить сковороду на мелкий огонь и обжарить пирог с другой стороны.

Ну вот, буквально за считанные минуты приготовили простой и очень вкусный пирог из лаваша.

Готовый пирог выложить на плоскую большую тарелку, разрезать на порционные кусочки и можно подать к столу.

Очень быстро и вкусно. Пирог разберут прямо слету. Скорее хватайте положенный Вам кусочек!

Пирог из лаваша: видео

Пирог из лаваша: готов

Приятного аппетита!