Как добиться сочности ресторанных котлет. Подруга официантка поделилась рецептом правильного сочного фарша

Редко, кто маринует фарш, но такой этап готовки котлет, помогает получить очень сочные, с ярким вкусом и ароматом котлеты которые не будут распадаться при жарке.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш любой, 1 кг;
- соль, перец, специи, чеснок, лук по вкусу;
- вода, 150 мл.
Процесс приготовления
Фарш заправляем измельченным луком и чесноком, зеленью. Соль пока не добавляем.
Вливаем в массу воду и вымешиваем.
Совет: отбивайте массу в течение нескольких минут, чтобы масса стала однородной.
Отправляем фарш на 4 – 5 часов в холодильник, накрыв его крышкой.
Солим массу непосредственно перед обжариванием котлет, чтобы она не вытягивала из мяса соки и не сделала фарш сухим и тугим.
Панировать котлеты можно в муке, сухарях, обжаривать до румяности.
По желанию, протушите в подливе или воде в течение 10 минут, не более, чтобы котлеты не выпустили свой сок.
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