Как добиться сочности ресторанных котлет. Подруга официантка поделилась рецептом правильного сочного фарша

Редко, кто маринует фарш, но такой этап готовки котлет, помогает получить очень сочные, с ярким вкусом и ароматом котлеты которые не будут распадаться при жарке.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш любой, 1 кг;

соль, перец, специи, чеснок, лук по вкусу;

вода, 150 мл.

Процесс приготовления

Фарш заправляем измельченным луком и чесноком, зеленью. Соль пока не добавляем.

Вливаем в массу воду и вымешиваем.

Совет: отбивайте массу в течение нескольких минут, чтобы масса стала однородной.

Отправляем фарш на 4 – 5 часов в холодильник, накрыв его крышкой.

Солим массу непосредственно перед обжариванием котлет, чтобы она не вытягивала из мяса соки и не сделала фарш сухим и тугим.

Панировать котлеты можно в муке, сухарях, обжаривать до румяности.

По желанию, протушите в подливе или воде в течение 10 минут, не более, чтобы котлеты не выпустили свой сок.