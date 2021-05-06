Картофельный пирог из бекона. Вкусная несладкая выпечка с сыром и грибами

Картофельный пирог из бекона понравится Вам необыкновенным вкусом и ароматом. Это прекрасный завтрак для всей семьи.
Картофельный пирог из бекона: ингредиенты
- Вареный картофель — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Бекон — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Колбасный плавленный сыр — 100 гр. (сто грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Грибы — 100 гр. (сто грамм)
- Чёрный перец и соль — по вкусу
- Сыр пармезан — 100 гр. (сто грамм)
Рецепт приготовления:
- Картофель предварительно отварите в подсоленной воде, снимите кожицу и отправьте в глубокую посуду.
- Превратите картофель в пюре.
- К картофелю добавьте натёртый на мелкой тёрке сыр, одно крупное яйцо, чёрный молотый перец и соль. 20-30 гр. твёрдого сыра отложите в сторонку.
- Все компоненты соедините с беконом и при помощи вилки тщательно перемешайте.
- На противень постелите пергамент и уложите на него ломтики бекона прямоугольником.
- Сверху сплетённых между собой ломтиков бекона выложите ровным слоем половину пюре из картофеля.
- На картофель уложите в ряд нарезанный тонкими ломтиками плавленый колбасный сыр.
- На плавленый сыр выложите жареные в масле грибы.
- Последним слоем покройте все ингредиенты оставшейся картофельной массой и разровняйте.
- Приподнимите бумагу с двух сторон одновременно, сформируйте пирог из бекона так, чтобы мясо обернуло начинку.
- На открытую часть пирога посыпьте немного сыра. Обверните рулет пергаментом и плотно сверните края.
- Выпекайте пирог 30 минут при 200 градусов.
Картофельный пирог из бекона удивит Вас необыкновенным вкусом.
Готовьте на здоровье!
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