Картофельный пирог из бекона. Вкусная несладкая выпечка с сыром и грибами

Картофельный пирог из бекона понравится Вам необыкновенным вкусом и ароматом. Это прекрасный завтрак для всей семьи.

Картофельный пирог из бекона: ингредиенты

Вареный картофель — 500 гр. (пятьсот грамм) Бекон — 150 гр. (сто пятьдесят грамм) Колбасный плавленный сыр — 100 гр. (сто грамм) Яйца — 1 шт. (одна штука) Грибы — 100 гр. (сто грамм) Чёрный перец и соль — по вкусу Сыр пармезан — 100 гр. (сто грамм)

Рецепт приготовления:

Картофель предварительно отварите в подсоленной воде, снимите кожицу и отправьте в глубокую посуду.

Превратите картофель в пюре.

К картофелю добавьте натёртый на мелкой тёрке сыр, одно крупное яйцо, чёрный молотый перец и соль. 20-30 гр. твёрдого сыра отложите в сторонку.

Все компоненты соедините с беконом и при помощи вилки тщательно перемешайте.

На противень постелите пергамент и уложите на него ломтики бекона прямоугольником.

Сверху сплетённых между собой ломтиков бекона выложите ровным слоем половину пюре из картофеля.

На картофель уложите в ряд нарезанный тонкими ломтиками плавленый колбасный сыр.

На плавленый сыр выложите жареные в масле грибы.

Последним слоем покройте все ингредиенты оставшейся картофельной массой и разровняйте.

Приподнимите бумагу с двух сторон одновременно, сформируйте пирог из бекона так, чтобы мясо обернуло начинку.

На открытую часть пирога посыпьте немного сыра. Обверните рулет пергаментом и плотно сверните края.

Выпекайте пирог 30 минут при 200 градусов.

Картофельный пирог из бекона удивит Вас необыкновенным вкусом.

Готовьте на здоровье!