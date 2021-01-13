Салат Лисья шубка: сочетание грибов, овощей и сельди оказывается на редкость удачным в этом салатике

Салат Лисья шубка – отличное сочетание ингредиентов. Селедка, шампиньоны, майонез! Вкусный и праздничный салатик, обязательно приготовьте.
Салат Лисья шубка: ингредиенты
- 1 (одна) шт – слабосоленой сельди
- 2 (две) вареные картофелины
- 2 (две) шт – головок лука
- 2 (две) шт — моркови
- 300 (триста) гр – свежих шампиньонов
- 3 (три) шт – вареных яйца
- Соль и перец по вкусу
- Растительное масло и майонез
Салат Лисья шубка: рецепт
- Морковь натрите на терке для корейской моркови
- Затем обжарьте ее на растительном масле до мягкости. Посолите ее и поперчите
- Лук нарежьте тонкими кольцами
- Грибы мелкими кусочками
- Лук обжарьте до золотистого цвета. Потом к луку положите грибы и жарьте, пока они не подрумянятся. Посолите и поперчите
- Сельдь нарежьте мелко. Складываем салат. Салат получится ярусным. Используем кулинарное кольцо
- Дно формы смажьте растительным маслом. Первый слой это сельдь, немного смажьте майонезом, затем лук и грибы. Делаем сетку майонезную. Сверху положим тертый вареный картофель. Посолите и смажьте майонезом
- Теперь еще слой лука и грибов. Смазываем майонезом. Затем слой тертых вареных яиц. Делаем сетку из майонеза. И последний слой моркови.
Салат Лисья шубка готов!
Получилось очень празднично!А вкус вас обязательно понравится. На здоровье.
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