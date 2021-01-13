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Салат Лисья шубка: сочетание грибов, овощей и сельди оказывается на редкость удачным в этом салатике

Салат Лисья шубка – отличное сочетание ингредиентов. Селедка, шампиньоны, майонез! Вкусный и праздничный салатик, обязательно приготовьте.

Салат Лисья шубка: ингредиенты

Салат Лисья шубка

  1. 1 (одна) шт – слабосоленой сельди
  2. 2 (две) вареные картофелины
  3. 2 (две) шт – головок лука
  4. 2 (две) шт — моркови
  5. 300 (триста) гр – свежих шампиньонов
  6. 3 (три) шт – вареных яйца
  7. Соль и перец по вкусу
  8. Растительное масло и майонез

Салат Лисья шубка: рецепт

Салат Лисья шубка

  • Морковь натрите на терке для корейской моркови
  • Затем обжарьте ее на растительном масле до мягкости. Посолите ее и поперчите
  • Лук нарежьте тонкими кольцами
  • Грибы мелкими кусочками
  • Лук обжарьте до золотистого цвета. Потом к луку положите грибы и жарьте, пока они не подрумянятся. Посолите и поперчите
  • Сельдь нарежьте мелко. Складываем салат. Салат получится ярусным. Используем кулинарное кольцо
  • Дно формы смажьте растительным маслом. Первый слой это сельдь, немного смажьте майонезом, затем лук и грибы. Делаем сетку майонезную. Сверху положим тертый вареный картофель. Посолите и смажьте майонезом
  • Теперь еще слой лука и грибов. Смазываем майонезом. Затем слой тертых вареных яиц. Делаем сетку из майонеза. И последний слой моркови.

Салат Лисья шубка готов!

Салат Лисья шубка

Получилось очень празднично!

А вкус вас обязательно понравится. На здоровье.

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