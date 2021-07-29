Песочное кольцо с орехами. Вкуснятина на скорую руку

Песочное кольцо с орехами — ароматный и рассыпчатый десерт идеально подойдёт к утреннему чаю.
Песочное кольцо с орехами: ингредиенты
- Сливочное масло — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Мука — 400 гр. (четыреста грамм)
- Куриное яйцо — 1 шт. (одна штука)
- Желток — 1 шт. (одна штука)
- Молоко — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Разрыхлитель — ч. л (одна чайная ложка)
- Ванилин — 1 п. (один пакетик)
- Арахис
Пошаговое приготовление:
- Выложите в миску мягкое сливочное масло, добавьте сахар, ванилин и всё тщательно перетрите миксером.
- Вбейте одно яйцо и снова взбейте миксером.
- В отдельную миску просейте смешанную с разрыхлителем муку, после чего понемногу начните добавлять в миску с маслом и замесите тесто.
- Тесто должно быть мягким, выложите его в пакет и отправьте в холодильник на 40 минут.
- За это время подготовьте арахис, его нужно подсушить на сухой сковороде или в микроволновке. Затем орехи очистите и порубите на крупные кусочки.
- Тесто достаньте из холодильника и раскатайте в пласт толщиной 7-8 миллиметров. Специальной формочкой вырежьте из теста небольшие кружочки и стаканчиком меньшего диаметра вырежьте середину кружочков.
- Выложите заготовки на застеленный пергаментной бумагой противень.
- Желток смешайте со столовой ложкой молока и полученной смесью смажьте кольца.
- Сверху посыпьте кусочками орехов.
- Выпекайте при температуре 180 градусов 15 минут.
Песочное кольцо с орехами подавайте с киселём или чаем.
Пеките на здоровье!
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