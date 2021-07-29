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Песочное кольцо с орехами. Вкуснятина на скорую руку

Песочное кольцо с орехами — ароматный и рассыпчатый десерт идеально подойдёт к утреннему чаю.

Песочное кольцо с орехами: ингредиенты

Песочное кольцо с орехами

  1. Сливочное масло — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  2. Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  3. Мука — 400 гр. (четыреста грамм)
  4. Куриное яйцо — 1 шт. (одна штука)
  5. Желток — 1 шт. (одна штука)
  6. Молоко — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  7. Разрыхлитель —  ч. л (одна чайная ложка)
  8. Ванилин — 1 п. (один пакетик)
  9. Арахис

Пошаговое приготовление:

  • Выложите в миску мягкое сливочное масло, добавьте сахар, ванилин и всё тщательно перетрите миксером.
  • Вбейте одно яйцо и снова взбейте миксером.
  • В отдельную миску просейте смешанную с разрыхлителем муку, после чего понемногу начните добавлять в миску с маслом и замесите тесто.
  • Тесто должно быть мягким, выложите его в пакет и отправьте в холодильник на 40 минут.
  • За это время подготовьте арахис, его нужно подсушить на сухой сковороде или в микроволновке. Затем орехи очистите и порубите на крупные кусочки.
  • Тесто достаньте из холодильника и раскатайте в пласт толщиной 7-8 миллиметров. Специальной формочкой вырежьте из теста небольшие кружочки и стаканчиком меньшего диаметра вырежьте середину кружочков.
  • Выложите заготовки на застеленный пергаментной бумагой противень.
  • Желток смешайте со столовой ложкой молока и полученной смесью смажьте кольца.
  • Сверху посыпьте кусочками орехов.
  • Выпекайте при температуре 180 градусов 15 минут.

Песочное кольцо с орехами подавайте с киселём или чаем.

Песочное кольцо с орехами. Вкуснятина на скорую руку 2

Пеките на здоровье!

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