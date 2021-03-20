Готовлю крабовый салат по особому рецепту: просто нарезаю крабовые палочки и добавляю овощную смесь

Самые простые салаты готовятся из самых обычных продуктов. Такой салатик с крабовыми палочками и овощами получается очень свежим, легким и ароматным.
Это отличное дополнение к мясным и рыбным блюдам, разным гарнирам.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- крабовые палочки, 200 г;
- гавайская овощная смесь замороженная, 400 г;
- яйца вареные, 3 шт;
- майонез, 2 ст.л;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Если у вас нет в наличии гавайской овощной смеси, тогда вы можете взять любую другую по своему вкусу.
Крабовые палочки отлично заменяются крабовым мясом. Консервированными креветками, рыбными консервами.
Рис с овощами размораживаем и протушиваем несколько минут на сливочном масле или отвариваем 4 минуты в подсоленной воде.
Вынимаем смесь и остужаем.
Яйца и крабовые палочки режем кубиком и смешиваем со смесью.
Заправляем майонезом, солим по вкусу и подаем к столу.
В состав овощной смеси входят рис, кукуруза, горошек, сладкий перец. Берите что-то похожее или по своему вкусу.
Свежие комментарии