Готовлю крабовый салат по особому рецепту: просто нарезаю крабовые палочки и добавляю овощную смесь

Самые простые салаты готовятся из самых обычных продуктов. Такой салатик с крабовыми палочками и овощами получается очень свежим, легким и ароматным.

Это отличное дополнение к мясным и рыбным блюдам, разным гарнирам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

крабовые палочки, 200 г;

гавайская овощная смесь замороженная, 400 г;

яйца вареные, 3 шт;

майонез, 2 ст.л;

соль, перец.

Процесс приготовления

Если у вас нет в наличии гавайской овощной смеси, тогда вы можете взять любую другую по своему вкусу.

Крабовые палочки отлично заменяются крабовым мясом. Консервированными креветками, рыбными консервами.

Рис с овощами размораживаем и протушиваем несколько минут на сливочном масле или отвариваем 4 минуты в подсоленной воде.

Вынимаем смесь и остужаем.

Яйца и крабовые палочки режем кубиком и смешиваем со смесью.

Заправляем майонезом, солим по вкусу и подаем к столу.

В состав овощной смеси входят рис, кукуруза, горошек, сладкий перец. Берите что-то похожее или по своему вкусу.