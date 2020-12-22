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Пельмени своими руками: простой, но замечательный рецепт.

Пельмени своими руками! Сегодня у нас пельмени своими руками. Пельмени – блюдо в виде отварных фигурок из теста в виде ушек. В качестве начинки используется рубленое или перемолотое мясо. Обязательно приготовьте пельмени, и вы будете обеспечены обедом не на один день.

Пельмени своими руками: ингредиенты

Для фарша:

  • говядина, свинина, куриная грудка в равных пропорциях – по 350 г
  • репчатый лук – 400 г
  • соль, черный перец – на вкус
  • кинза – полпучка

Для теста:

  • вода – три четверти стакана
  • мука – 300 г
  • соль – 5 г
  • одно яйцо
  • растительное масло – 5 мл

Пельмени своими руками: приготовление

Пельмени своими руками

  • Взять говядину, свинину и куриную грудку, хорошенько промыть, промокнуть бумажным полотенцем. Лук очистить и разрезать на дольки. Все пропустить через мясорубку и хорошенько перемешать.
  • Просеять муку и всыпать в глубокую емкость. Добавить соль, яйцо и все перемешать. Тонкой струйкой добавлять воды, все время перемешивая, чтобы не образовалось комочков. Вымесить тесто, добавить растительное масло и снова вымесить. Оставить на полчаса.

Пельмени своими руками

  • По истечении времени тесто разделить на несколько частей и каждую часть раскатать при помощи скалки тонким пластом.
  • При помощи стакана из тонкого стекла вырезать из пласта кружочки, в центр которых выложить фарш.
    (Можно воспользоваться специальной формой для пельменей).

Пельмени своими руками

  • Необходимую порцию пельменей забросить в кипящую воду и варить около 10 минут. А остальные пельмени нужно положить в морозилку для следующего обеда.
  • По истечении времени пельмени можно достать, выложить в порционные тарелки, сверху положить кусочек масла и ложечку сметаны.

Пельмени своими руками: готовы

Приятного аппетита!

Пельмени своими руками: Видео

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