Утиные грудки: порадуйте гостей вкуснейшим горячим блюдом

Утиные грудки – вкуснейшее блюдо! С горьким соусом, получится пикантненько!
Утиные грудки: ингредиенты
- 4 (четыре) шт – лука
- 4 (четыре) шт – утки
- 1 (одна) ст. ложка – подсолнечного масла
- 1 (одна) шт – апельсинов
- 25 (двадцать пять) гр – сливочного масла
- 60 (шестьдесят) мл – красного вина
- Пол лимона
- 1 (одна) ст. ложка – крахмала
- Соль и черный молотый перец по вкусу
Утиные грудки: рецепт
- Мясо отделите от кожи. Нарежьте ломтиками и обжарьте на сливочном масле со всех сторон. Переложите в сотейник
- Цедру с одного апельсина снимите и положите в кастрюлю, где будет готовиться утка. Немного покипит пусть. Она придаст приятно горьковатый вкус
- Лук нарежьте средне и обжарьте до золотистого цвета. Выжмите сок из половинки лимона туда же, и апельсина. Добавьте вино. Пусть покипит пару минут и влейте в утку. Час или полтора пусть на огне томится наша красота
- После чего не надолго отправьте утку в духовку
- Жидкость, в которой варилась утка, добавьте в нее крахмал, разведенный водой. Варите пока не станет по консистенции как сироп. Полейте мясо
Утиные грудки готовы!
Необычно вкусно! На здоровье.
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