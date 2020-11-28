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Утиные грудки: порадуйте гостей вкуснейшим горячим блюдом

Утиные грудки – вкуснейшее блюдо! С горьким соусом, получится пикантненько!

Утиные грудки: ингредиенты

Утиные грудки

  1. 4 (четыре) шт – лука
  2. 4 (четыре) шт – утки
  3. 1 (одна) ст. ложка – подсолнечного масла
  4. 1 (одна) шт – апельсинов
  5. 25 (двадцать пять) гр – сливочного масла
  6. 60 (шестьдесят) мл – красного вина
  7. Пол лимона
  8. 1 (одна) ст. ложка – крахмала
  9. Соль и черный молотый перец по вкусу

Утиные грудки: рецепт

Утиные грудки

  • Мясо отделите от кожи. Нарежьте ломтиками и обжарьте на сливочном масле со всех сторон. Переложите в сотейник
  • Цедру с одного апельсина снимите и положите в кастрюлю, где будет готовиться утка. Немного покипит пусть. Она придаст приятно горьковатый вкус
  • Лук нарежьте средне и обжарьте до золотистого цвета. Выжмите сок из половинки лимона туда же, и апельсина. Добавьте вино. Пусть покипит пару минут и влейте в утку. Час или полтора пусть на огне томится наша красота
  • После чего не надолго отправьте утку в духовку
  • Жидкость, в которой варилась утка, добавьте в нее крахмал, разведенный водой. Варите пока не станет по консистенции как сироп. Полейте мясо

Утиные грудки готовы!

Утиные грудки

Необычно вкусно! На здоровье.

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