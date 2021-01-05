Торт Полёт: хрустящее безе, сливочный крем, пикантные орешки

Торт Полет – сливочный крем, орешки, хрустящее безе. Испечь тортик не сложно. Результатом буду довольны все! Гарантирую!
Торт Полет: ингредиенты
На коржи
- 300 (триста) гр – сахара
- 5 (пять) шт – белков
- 150 (сто пятьдесят) гр – арахиса
На крем
- 200 (двести) гр – сахара
- 3 (три) шт – желтков
- Ваниль по вкусу
- 200 (двести) гр – сливочного масла
- 120 (сто двадцать) гр – молока
- 2 (две) ч. ложки – какао – порошка
Торт Полет: рецепт
- Арахис обжарьте на сухой сковороде. Обязательно очистите его. Порубите его ножом на маленькие кусочки. Две столовые ложки положите для украшения
- Белки взбейте до образования легкой пены. Потом добавляйте сахар и взбивайте. Взбивайте до плотной пены
- Немного взбитого белка отложите
- В другую часть высыпьте арахис и аккуратно перемешайте
- Из белка который с арахисом сформируйте два круглых коржа. У меня получилось 20 см диаметром. Из белка, который без орехов отсадите безе для декора. Отправьте в духовку до 100 градусов на 90 минут
- Готовим крем. В молоко положите половину сахара и разогрейте. Желтки разотрите со второй половиной сахара и ванили. Варите до загустения. Постоянно помешивайте. Как начнет кипеть. Выключите огонь. Остудите до комнатной температуры
- Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Взбейте его до белого цвета. Потихоньку вводите заварной крем. Он получится пышным, гладким
- Три ст. ложки крема отложите для украшения
- Половину крема выложите на корж и распределите ровно. Положите второй корж и тоже намажьте крем. Безе для декора измельчите и смешайте с измельченным арахисом и обсыпьте бока торта
- В крем для декора добавьте какао и перемешайте. Украсьте торт безе, орехами и кремом
- Уберите в холодильник на два часа
Свежие комментарии