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Торт Полёт: хрустящее безе, сливочный крем, пикантные орешки

Торт Полет – сливочный крем, орешки, хрустящее безе. Испечь тортик не сложно. Результатом буду довольны все! Гарантирую!

Торт Полет: ингредиенты

Торт Полёт

На коржи

  • 300 (триста) гр – сахара
  • 5 (пять) шт – белков
  • 150 (сто пятьдесят) гр – арахиса

На крем

  • 200 (двести) гр – сахара
  • 3 (три) шт – желтков
  • Ваниль по вкусу
  • 200 (двести) гр – сливочного масла
  • 120 (сто двадцать) гр – молока
  • 2 (две) ч. ложки – какао – порошка

Торт Полет: рецепт

Торт Полёт

  • Арахис обжарьте на сухой сковороде. Обязательно очистите его. Порубите его ножом на маленькие кусочки. Две столовые ложки положите для украшения
  • Белки взбейте до образования легкой пены. Потом добавляйте сахар и взбивайте. Взбивайте до плотной пены
  • Немного взбитого белка отложите
  • В другую часть высыпьте арахис и аккуратно перемешайте
  • Из белка который с арахисом сформируйте два круглых коржа. У меня получилось 20 см диаметром. Из белка, который без орехов отсадите безе для декора. Отправьте в духовку до 100 градусов на 90 минут

Торт Полёт

  • Готовим крем. В молоко положите половину сахара и разогрейте. Желтки разотрите со второй половиной сахара и ванили. Варите до загустения. Постоянно помешивайте. Как начнет кипеть. Выключите огонь. Остудите до комнатной температуры
  • Сливочное масло должно быть комнатной температуры.
    Взбейте его до белого цвета. Потихоньку вводите заварной крем. Он получится пышным, гладким
  • Три ст. ложки крема отложите для украшения
  • Половину крема выложите на корж и распределите ровно. Положите второй корж и тоже намажьте крем. Безе для декора измельчите и смешайте с измельченным арахисом и обсыпьте бока торта
  • В крем для декора добавьте какао и перемешайте. Украсьте торт безе, орехами и кремом
  • Уберите в холодильник на два часа

Торт Полет готов: Видео

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