Скатерть-Самобранка

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Торт покорил сотни хозяек: за ним всегда огромная очередь. Самый вкусный из 70х

Рецепт классического торта, который многие хозяйки давно забыли. Но те, кто помнит, готовят такой пышный бисквит из минимального количество продуктов и используют как основу для тортов с разными кремами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 4 шт;
  • сахар, 5 ст.л;
  • соль щепотка;
  • мука, 6 ст.л.

Для приготовления крема необходимо:

  • сахар, 7 ст.л;
  • яйцо, 1 шт;
  • молоко, 8 ст.л;
  • масло сливочное, 200 г;
  • ванилин по вкусу.

Для приготовления пропитки нужно:

  • мед, 2.5 ст.л;
  • вода, 7 ст.л.

Для декора торта:

  • арахис, 7 ст.л;
  • сахарная пудра.

Процесс приготовления

Отделяем белки от желтков, сахар делим на 2 части и каждый смешиваем с белками и желтками.

Взбиваем каждую массу до пышности, но очень сильно взбивать не нужно.

Смешиваем обе части и аккуратно смешиваем лопаткой до однородности.

Муку просеиваем и частями всыпаем в массу, перемешиваем лопаткой.

Форму застилаем пергаментом и выкладываем тесто.

Выпекаем при 180 градусов около 30 минут. Готовность обязательно поверяем шпажкой.

Оставляем бисквит на 10 минут в приоткрытой духовку.

Вынимаем из формы, остужаем.

Совет: можно обернуть пленкой и отправить в холодильник на сутки, но можно оставить на несколько часов при комнатной температуре.

Для крема смешиваем все продукты, кроме масла и варим густой крем. Остужаем.

Масло оставляем при комнатной температуре для размягчения.

Для пропитки смешиваем мед с теплой водой.

Бисквит режем на 3 коржа и пропитываем пропиткой.

Взбиваем сливочное масло и частями вводим крем, взбиваем.

Смазываем кремом коржи, формируем торт.

Смазываем кремом верх и бока, посыпаем измельченными орешками, обсыпаем пудрой.

Торт покорил сотни хозяек: за ним всегда огромная очередь. Самый вкусный из 70х

Можно отправить в холодильник, а перед подачей, вынимать на 10 минут, чтобы крем немного растаял. Так получается вкуснее.

Подробный видео рецепт:

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