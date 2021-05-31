Торт покорил сотни хозяек: за ним всегда огромная очередь. Самый вкусный из 70х

Рецепт классического торта, который многие хозяйки давно забыли. Но те, кто помнит, готовят такой пышный бисквит из минимального количество продуктов и используют как основу для тортов с разными кремами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 4 шт;
- сахар, 5 ст.л;
- соль щепотка;
- мука, 6 ст.л.
Для приготовления крема необходимо:
- сахар, 7 ст.л;
- яйцо, 1 шт;
- молоко, 8 ст.л;
- масло сливочное, 200 г;
- ванилин по вкусу.
Для приготовления пропитки нужно:
- мед, 2.5 ст.л;
- вода, 7 ст.л.
Для декора торта:
- арахис, 7 ст.л;
- сахарная пудра.
Процесс приготовления
Отделяем белки от желтков, сахар делим на 2 части и каждый смешиваем с белками и желтками.
Взбиваем каждую массу до пышности, но очень сильно взбивать не нужно.
Смешиваем обе части и аккуратно смешиваем лопаткой до однородности.
Муку просеиваем и частями всыпаем в массу, перемешиваем лопаткой.
Форму застилаем пергаментом и выкладываем тесто.
Выпекаем при 180 градусов около 30 минут. Готовность обязательно поверяем шпажкой.
Оставляем бисквит на 10 минут в приоткрытой духовку.
Вынимаем из формы, остужаем.
Совет: можно обернуть пленкой и отправить в холодильник на сутки, но можно оставить на несколько часов при комнатной температуре.
Для крема смешиваем все продукты, кроме масла и варим густой крем. Остужаем.
Масло оставляем при комнатной температуре для размягчения.
Для пропитки смешиваем мед с теплой водой.
Бисквит режем на 3 коржа и пропитываем пропиткой.
Взбиваем сливочное масло и частями вводим крем, взбиваем.
Смазываем кремом коржи, формируем торт.
Смазываем кремом верх и бока, посыпаем измельченными орешками, обсыпаем пудрой.
Можно отправить в холодильник, а перед подачей, вынимать на 10 минут, чтобы крем немного растаял. Так получается вкуснее.
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