Свинина с фасолью на сковороде. Очень вкусное и сытное блюдо для повседневного и праздничного стола

Свинина с фасолью на сковороде получаются неимоверно вкусной и сочной.
Свинина с фасолью на сковороде: ингредиенты
- Свинина – ½ кг. (пол килограмма)
- Кукурузные мука или крахмал – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Красная консервированная фасоль – 400 г. (четыреста грамм)
- Вода – 1 ст. (один стакан)
- Растительное масло – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Сахар – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Перец чили – 1 стр. (один стручок)
- Лук – 1 шт. (одна штука)
- Чеснок – 4 зуб. (четыре зубчика)
- Сладкий перец – 1 шт. (одна штука)
- Орегано – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Тмин – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Петрушка – по вкусу
- Корица – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
Способ приготовления:
- Маленькими кусочками режьте свинину, также нарежьте лук, чеснок, перец.
- Масло разогрейте, к нему отправьте мясо, жарьте до образования золотистой поверхности. Не забывайте помешивать, огонь должен быть сильным.
- Вводите лук, жарьте ещё три минуты.
- Вводите перец, чеснок, сахар, воду, все специи, вымешайте и дождитесь кипениям. После накройте крышкой и тушите полчаса, убавив огонь.
- Вводите фасоль, на сливая жидкость, присыпьте крахмалом и присалите.
- После закипания накройте крышкой, тушите четверть часа.
- Подайте, посыпав измельчённой петрушкой.
Свинина с фасолью на сковороде — очень вкусная и сочная.
Приятного аппетита!
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