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Свинина с фасолью на сковороде. Очень вкусное и сытное блюдо для повседневного и праздничного стола

Свинина с фасолью на сковороде получаются неимоверно вкусной и сочной.

Свинина с фасолью на сковороде: ингредиенты

Свинина с фасолью на сковороде

  1. Свинина – ½ кг. (пол килограмма)
  2. Кукурузные мука или крахмал – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  3. Красная консервированная фасоль – 400 г. (четыреста грамм)
  4. Вода – 1 ст. (один стакан)
  5. Растительное масло – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  6. Сахар – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  7. Перец чили – 1 стр. (один стручок)
  8. Лук – 1 шт. (одна штука)
  9. Чеснок – 4 зуб. (четыре зубчика)
  10. Сладкий перец – 1 шт. (одна штука)
  11. Орегано – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  12. Тмин – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  13. Петрушка – по вкусу
  14. Корица – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  15. Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)

Способ приготовления:

  • Маленькими кусочками режьте свинину, также нарежьте лук, чеснок, перец.
  • Масло разогрейте, к нему отправьте мясо, жарьте до образования золотистой поверхности. Не забывайте помешивать, огонь должен быть сильным.
  • Вводите лук, жарьте ещё три минуты.
  • Вводите перец, чеснок, сахар, воду, все специи, вымешайте и дождитесь кипениям. После накройте крышкой и тушите полчаса, убавив огонь.
  • Вводите фасоль, на сливая жидкость, присыпьте крахмалом и присалите.
  • После закипания накройте крышкой, тушите четверть часа.
  • Подайте, посыпав измельчённой петрушкой.

Свинина с фасолью на сковороде — очень вкусная и сочная.

Свинина с фасолью на сковороде. Очень вкусное и сытное блюдо для повседневного и праздничного стола 4

Приятного аппетита!

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