Дожила до 45 лет, а узнала только сегодня! Инструкция по открыванию целлофановых пакетов без слюней за 1 секунду

Многие годы, приходя в магазин, я открывала пакетики при помощи слюни – смочила пальцы и быстро открыла пакет. Но сегодня, когда везде такая ситуация с вирусом, так поступать просто не стоит.

Сегодня в магазине я стояла старалась открыть пакет, но как назло, не получалось. А рядом со мной стоял мужчина, который на полминуты открыл несколько пакетиков и пошел набирать овощи. Подсмотрев у него его метод, я попробовала и поняла, что столько лет просто мучалась, пытаясь разными способами открывать пакетики.

Пакет кладем на ладонь стороной, где ручки. Сверху кладем вторую ладонь и трем их между собой. В итоге, две стороны пакетика быстро раскрываются.

Большой пакет открываем с внешней стороны ручек – здесь они не так склеены и их просто развести в стороны.

Еще один простой вариант: берем любой пакет с ручками и одной рукой держим за середину (сторона, где ручки). Второй рукой отводим в сторону ручки и видим, что возле них, выходит из пакета уголок. Берем за этот уголок, тянем его вверх и все. Пакет просто открывается.

В сегодняшней ситуации, следует всегда носить с собой в кармане или сумочке небольшой флакон с антисептиком или влажные салфетки. Смочили ими руки и просто открыли любой пакет.