Домашний батон: ни один покупной батон не сравниться с домашним

Домашний батон – невероятно вкусная выпечка. Такой батон не сравниться ни с одним магазинным! Рецепт очень прост, под силу начинающей хозяюшке. Обязательно испеките.

Домашний батон: ингредиенты

6 (шесть) гр – сухих дрожжей 4 (четыре) гр — соли 250 (двести пятьдесят) гр – муки 30 (тридцать) гр – сливочного масла 100 (сто) мл – молока 50 (пятьдесят) мл – воды Яйцо и молоко для смазывания

Рецепт домашнего батона:

Соедините сухие ингредиенты. Затем добавьте к ним теплое молоко, теплую воду, вымесите тесто

Посуду смажьте растительным маслом, уложите в нее тесто, накройте пленкой и отправьте в теплое место на полчаса

Затем нужно обмять тесто и убрать еще на один час

Раскатайте тесто в пласт пол сантиметра толщиной, сверните в рулет. Плотно!

Противень застелите пергаментной бумагой, выложите батон, накройте и оставьте на тридцать минут

Сделайте надрезы на батоне. Смажьте молоком и взбитым желтком

Отправьте батон выпекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 30 минут

Скорее отведайте домашний батон!