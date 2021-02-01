Домашний батон: ни один покупной батон не сравниться с домашним

Домашний батон – невероятно вкусная выпечка. Такой батон не сравниться ни с одним магазинным! Рецепт очень прост, под силу начинающей хозяюшке. Обязательно испеките.
Домашний батон: ингредиенты
- 6 (шесть) гр – сухих дрожжей
- 4 (четыре) гр — соли
- 250 (двести пятьдесят) гр – муки
- 30 (тридцать) гр – сливочного масла
- 100 (сто) мл – молока
- 50 (пятьдесят) мл – воды
- Яйцо и молоко для смазывания
Рецепт домашнего батона:
- Соедините сухие ингредиенты. Затем добавьте к ним теплое молоко, теплую воду, вымесите тесто
- Посуду смажьте растительным маслом, уложите в нее тесто, накройте пленкой и отправьте в теплое место на полчаса
- Затем нужно обмять тесто и убрать еще на один час
- Раскатайте тесто в пласт пол сантиметра толщиной, сверните в рулет. Плотно!
- Противень застелите пергаментной бумагой, выложите батон, накройте и оставьте на тридцать минут
- Сделайте надрезы на батоне. Смажьте молоком и взбитым желтком
- Отправьте батон выпекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 30 минут
Скорее отведайте домашний батон!
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