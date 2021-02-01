Скатерть-Самобранка

5 295 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Домашний батон: ни один покупной батон не сравниться с домашним

Домашний батон – невероятно вкусная выпечка. Такой батон не сравниться ни с одним магазинным! Рецепт очень прост, под силу начинающей хозяюшке. Обязательно испеките.

Домашний батон: ингредиенты

Домашний батон: ни один покупной батон не сравниться с домашним

  1. 6 (шесть) гр – сухих дрожжей
  2. 4 (четыре) гр — соли
  3. 250 (двести пятьдесят) гр – муки
  4. 30 (тридцать) гр – сливочного масла
  5. 100 (сто) мл – молока
  6. 50 (пятьдесят) мл – воды
  7. Яйцо и молоко для смазывания

Рецепт домашнего батона:

Домашний батон: ни один покупной батон не сравниться с домашним

  • Соедините сухие ингредиенты. Затем добавьте к ним теплое молоко, теплую воду, вымесите тесто
  • Посуду смажьте растительным маслом, уложите в нее тесто, накройте пленкой и отправьте в теплое место на полчаса
  • Затем нужно обмять тесто и убрать еще на один час
  • Раскатайте тесто в пласт пол сантиметра толщиной, сверните в рулет. Плотно!
  • Противень застелите пергаментной бумагой, выложите батон, накройте и оставьте на тридцать минут
  • Сделайте надрезы на батоне. Смажьте молоком и взбитым желтком
  • Отправьте батон выпекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 30 минут

Скорее отведайте домашний батон!

Домашний батон: ни один покупной батон не сравниться с домашним

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх