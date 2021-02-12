Пицца для детей: совсем как в детстве

Пицца для детей! Хотите порадовать своих детишек, тогда приготовьте для них в школу этот прекрасный перекус. Вкусная Пицца для детей готовится очень быстро и просто, а в результате получаем хорошую еду с хорошим настроением. Весь секрет нашей пиццы заключается в тесте.
Пицца для детей: ингредиенты
Для теста:
- стакан с четвертью теплой воды
- полторы столовые ложки сахарного песка
- чайная ложка соли
- девятнадцать граммов сырых дрожжей
- одно яйцо
- половина килограмма муки
- тридцать граммов сливочного масла (можно брать маргарин)
Для соуса:
- пятьдесят граммов томатной пасты
- четверть стакана воды
Для начинки:
- двести пятьдесят граммов колбасы
- сто пятьдесят граммов сыра
- два маринованных огурца
Пицца для детей: приготовление
Начать нужно с теста:
- Воду вскипятить, остудить до сорока градусов и влить в глубокую миску.
- Туда же всыпать сахарный песок.
- Добавить сырые дрожжи и перемешать венчиком и дать немного постоять, чтобы дрожжи разошлись.
- Через десять минут, как только дрожжи начнут работать, и вода станет пузыриться, вбить к ним яйцо и добавить соль.
- Все перемешать венчиком.
- После через мелкое сито постепенно в получившийся состав просеять муку.
- Замесить тесто.
- Когда тесто станет более плотным перенести его на рабочую поверхность и замешивать уже там руками в течение пяти минут. Тесто в результате должно получиться очень податливым и мягким.
- Сливочное масло растопить на паровой бане или же в микроволновке.
- Растопленное масло вмешать в тесто. Тесто после этого станет еще мягче и приятнее на ощупь.
- Переложить тесто в миску и убрать в теплое место на четыре часа, чтобы тесто успело хорошо подняться.
- В течение этого времени необходимо пару раз хорошо размять тесто. После последней обминки должно пройти минимум двадцать минут.
А теперь следует приступить к начинке пиццы:
- Колбасу порезать мелким кубиком.
- Маринованные огурцы достать из рассола, промыть и нарезать таким же мелким кубиком.
А теперь нужно сформировать лепешки для пицц:
- Увеличенное в объеме тесто переложить на стол, хорошо его обмять и разделить на равные части. Каждая часть должна весить примерно восемьдесят грамм. Примерно должно получится десять частей.
- Из этих частей скатать колобочки.
- Каждый колобочек раскатать в лепешку диаметром в двенадцать сантиметров и толщиной приблизительно в полсантиметра.
Нужно также приготовить соус:
- Томатную пасту выложить в глубокую миску и добавить туда воду.
- Хорошо все перемешать до получения однородного состава.
А теперь надо сформировать и запечь маленькие пиццы:
- Противень можно смазать маслом или выложить пергаментной бумагой.
- Четыре лепешки отправить на противень.
- Дать минут десять им полежать.
- Смазать получившимся соусом лепешки на противне.
- Сверху посыпать нарезанные огурцы, а затем – колбасу.
- Сыр натереть на крупной терке прямо поверх пицц.
- Духовку заранее разогреть.
- Отправить противень с пиццами в духовку и выпекать при двухстах градусах в течение четверти часа.
- Точно также подготовить и остальные пиццы.
Ну вот наша вкусная Пицца для детей готова.
Можете переложить их на тарелочку и подать ее вместе со свежезаваренным чаем на завтрак. Или же дать пицце слегка остыть и положить в ланч бокс ребенку в школу.
Пицца для детей: готова
Приятного аппетита!
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