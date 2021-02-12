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Пицца для детей: совсем как в детстве

Пицца для детей! Хотите порадовать своих детишек, тогда приготовьте для них в школу этот прекрасный перекус. Вкусная Пицца для детей готовится очень быстро и просто, а в результате получаем хорошую еду с хорошим настроением. Весь секрет нашей пиццы заключается в тесте.

Пицца для детей: ингредиенты

Для теста:

  • стакан с четвертью теплой воды

Пицца для детей

  • полторы столовые ложки сахарного песка
  • чайная ложка соли
  • девятнадцать граммов сырых дрожжей
  • одно яйцо
  • половина килограмма муки
  • тридцать граммов сливочного масла (можно брать маргарин)

Для соуса:

  • пятьдесят граммов томатной пасты

Пицца для детей

  • четверть стакана воды

Для начинки:

  • двести пятьдесят граммов колбасы
  • сто пятьдесят граммов сыра
  • два маринованных огурца

Пицца для детей: приготовление

Начать нужно с теста:

  • Воду вскипятить, остудить до сорока градусов и влить в глубокую миску.
  • Туда же всыпать сахарный песок.
  • Добавить сырые дрожжи и перемешать венчиком и дать немного постоять, чтобы дрожжи разошлись.

Пицца для детей

  • Через десять минут, как только дрожжи начнут работать, и вода станет пузыриться, вбить к ним яйцо и добавить соль.
  • Все перемешать венчиком.
  • После через мелкое сито постепенно в получившийся состав просеять муку.

Пицца для детей

  • Замесить тесто.
  • Когда тесто станет более плотным перенести его на рабочую поверхность и замешивать уже там руками в течение пяти минут.
    Тесто в результате должно получиться очень податливым и мягким.
  • Сливочное масло растопить на паровой бане или же в микроволновке.
  • Растопленное масло вмешать в тесто. Тесто после этого станет еще мягче и приятнее на ощупь.
  • Переложить тесто в миску и убрать в теплое место на четыре часа, чтобы тесто успело хорошо подняться.
  • В течение этого времени необходимо пару раз хорошо размять тесто. После последней обминки должно пройти минимум двадцать минут.

А теперь следует приступить к начинке пиццы:

  • Колбасу порезать мелким кубиком.

Пицца для детей

  • Маринованные огурцы достать из рассола, промыть и нарезать таким же мелким кубиком.

А теперь нужно сформировать лепешки для пицц:

  • Увеличенное в объеме тесто переложить на стол, хорошо его обмять и разделить на равные части. Каждая часть должна весить примерно восемьдесят грамм. Примерно должно получится десять частей.
  • Из этих частей скатать колобочки.
  • Каждый колобочек раскатать в лепешку диаметром в двенадцать сантиметров и толщиной приблизительно в полсантиметра.

Нужно также приготовить соус:

  • Томатную пасту выложить в глубокую миску и добавить туда воду.

Пицца для детей

  • Хорошо все перемешать до получения однородного состава.

А теперь надо сформировать и запечь маленькие пиццы:

  • Противень можно смазать маслом или выложить пергаментной бумагой.
  • Четыре лепешки отправить на противень.
  • Дать минут десять им полежать.

Пицца для детей

  • Смазать получившимся соусом лепешки на противне.
  • Сверху посыпать нарезанные огурцы, а затем – колбасу.
  • Сыр натереть на крупной терке прямо поверх пицц.
  • Духовку заранее разогреть.
  • Отправить противень с пиццами в духовку и выпекать при двухстах градусах в течение четверти часа.
  • Точно также подготовить и остальные пиццы.

Пицца для детей

Ну вот наша вкусная Пицца для детей готова.

Можете переложить их на тарелочку и подать ее вместе со свежезаваренным чаем на завтрак. Или же дать пицце слегка остыть и положить в ланч бокс ребенку в школу.

Пицца для детей: готова

Приятного аппетита!

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