Пицца для детей: совсем как в детстве

Пицца для детей! Хотите порадовать своих детишек, тогда приготовьте для них в школу этот прекрасный перекус. Вкусная Пицца для детей готовится очень быстро и просто, а в результате получаем хорошую еду с хорошим настроением. Весь секрет нашей пиццы заключается в тесте.

Пицца для детей: ингредиенты

Для теста:

стакан с четвертью теплой воды

полторы столовые ложки сахарного песка

чайная ложка соли

девятнадцать граммов сырых дрожжей

одно яйцо

половина килограмма муки

тридцать граммов сливочного масла (можно брать маргарин)

Для соуса:

пятьдесят граммов томатной пасты

четверть стакана воды

Для начинки:

двести пятьдесят граммов колбасы

сто пятьдесят граммов сыра

два маринованных огурца

Пицца для детей: приготовление

Начать нужно с теста:

Воду вскипятить, остудить до сорока градусов и влить в глубокую миску.

Туда же всыпать сахарный песок.

Добавить сырые дрожжи и перемешать венчиком и дать немного постоять, чтобы дрожжи разошлись.

Через десять минут, как только дрожжи начнут работать, и вода станет пузыриться, вбить к ним яйцо и добавить соль.

Все перемешать венчиком.

После через мелкое сито постепенно в получившийся состав просеять муку.

Замесить тесто.

Когда тесто станет более плотным перенести его на рабочую поверхность и замешивать уже там руками в течение пяти минут. Тесто в результате должно получиться очень податливым и мягким.

Тесто в результате должно получиться очень податливым и мягким. Сливочное масло растопить на паровой бане или же в микроволновке.

Растопленное масло вмешать в тесто. Тесто после этого станет еще мягче и приятнее на ощупь.

Переложить тесто в миску и убрать в теплое место на четыре часа, чтобы тесто успело хорошо подняться.

В течение этого времени необходимо пару раз хорошо размять тесто. После последней обминки должно пройти минимум двадцать минут.

А теперь следует приступить к начинке пиццы:

Колбасу порезать мелким кубиком.

Маринованные огурцы достать из рассола, промыть и нарезать таким же мелким кубиком.

А теперь нужно сформировать лепешки для пицц:

Увеличенное в объеме тесто переложить на стол, хорошо его обмять и разделить на равные части. Каждая часть должна весить примерно восемьдесят грамм. Примерно должно получится десять частей.

Из этих частей скатать колобочки.

Каждый колобочек раскатать в лепешку диаметром в двенадцать сантиметров и толщиной приблизительно в полсантиметра.

Нужно также приготовить соус:

Томатную пасту выложить в глубокую миску и добавить туда воду.

Хорошо все перемешать до получения однородного состава.

А теперь надо сформировать и запечь маленькие пиццы:

Противень можно смазать маслом или выложить пергаментной бумагой.

Четыре лепешки отправить на противень.

Дать минут десять им полежать.

Смазать получившимся соусом лепешки на противне.

Сверху посыпать нарезанные огурцы, а затем – колбасу.

Сыр натереть на крупной терке прямо поверх пицц.

Духовку заранее разогреть.

Отправить противень с пиццами в духовку и выпекать при двухстах градусах в течение четверти часа.

Точно также подготовить и остальные пиццы.

Ну вот наша вкусная Пицца для детей готова.

Можете переложить их на тарелочку и подать ее вместе со свежезаваренным чаем на завтрак. Или же дать пицце слегка остыть и положить в ланч бокс ребенку в школу.

Пицца для детей: готова

Приятного аппетита!