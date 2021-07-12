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Чайный пирог с грецкими орехами и сухофруктами. Вкусное лакомство на скорую руку

Чайный пирог с грецкими орехами и сухофруктами получается очень ароматным и вкусным. Он станет одним из Ваших любимых десертов.

Чайный пирог с грецкими орехами и сухофруктами: ингредиенты

Чайный пирог с грецкими орехами и сухофруктами

  1. Сахар — 3/4 ст. (три четверти стакана)
  2. Мука — 2 ст. (два стакана)
  3. Яйца — 4 шт.  (четыре штуки)
  4. Растительное масло — 1/2 ст. (половина стакана)
  5. Ванилин — 1 п. (один пакетик)
  6. Молотая корица — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  7. Измельчённые грецкие орехи — 1/2 ст. (половина стакана)
  8. Чёрный чай — 2 ч. л (две чайные ложки)
  9. Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  10. Сухофрукты (курага, изюм, финики, чернослив) — 400 гр. (четыреста грамм)
  11. Пищевая сода — 1 ч. л (одна чайная ложка)

Глазурь:

  1. Сливочное масло — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  2. Тёмный шоколад — 1 п. (одна плитка)
  3. Молоко — 3 ст. л (три столовые ложки)

Рецепт приготовления:

  • Нарежьте промытые и обсушенные сухофрукты на мелкие кусочки.
  • Залейте две чайные ложки чая двумя стаканами кипятка оставьте настаиваться 5 ,минут, процедите, дайте остыть и поставьте в холодильник на ночь.
  • Отделите желтки от белков, смешайте с сахаром и ванилином и взбейте до пышной пены.
  • Через сито отдельно просейте муку, разрыхлитель, соду и корицу.
  • Продолжая взбивать желтковую массу, постепенно добавьте  тонкой струйкой масло.
  • Из холодильника достаньте сухофрукты и слейте чай в глубокую ёмкость. К сухофруктам добавьте измельчённые грецкие орехи, перемешайте и добавьте смесь сухофруктов вместе с чаем в тесто и тщательно перемешайте.
  • Яичные белки взбейте с щепоткой соли в плотную пену и добавьте к тесту, аккуратно перемешивая ложкой или шпателем.
  • Форму для выпечки смажьте маслом и слегка припудрите мукой, вылейте тесто в форму и выпекайте примерно 60 минут при 170 градусах.
  • Плитку тёмного шоколада растопите на водяной бане и добавьте столовую ложку сливочного масла и три столовые ложки молока, затем тщательно перемешайте.
  • Готовый остывший пирог покройте шоколадной глазурью и украсите крупными кусками грецких орехов.

Чайный пирог с грецкими орехами и сухофруктами получается вкусным и оригинальным.

Чайный пирог с грецкими орехами и сухофруктами. Вкусное лакомство на скорую руку 2

Пеките на здоровье!

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