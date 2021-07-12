Чайный пирог с грецкими орехами и сухофруктами. Вкусное лакомство на скорую руку

Чайный пирог с грецкими орехами и сухофруктами получается очень ароматным и вкусным. Он станет одним из Ваших любимых десертов.
Чайный пирог с грецкими орехами и сухофруктами: ингредиенты
- Сахар — 3/4 ст. (три четверти стакана)
- Мука — 2 ст. (два стакана)
- Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
- Растительное масло — 1/2 ст. (половина стакана)
- Ванилин — 1 п. (один пакетик)
- Молотая корица — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Измельчённые грецкие орехи — 1/2 ст. (половина стакана)
- Чёрный чай — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Сухофрукты (курага, изюм, финики, чернослив) — 400 гр. (четыреста грамм)
- Пищевая сода — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Глазурь:
- Сливочное масло — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Тёмный шоколад — 1 п. (одна плитка)
- Молоко — 3 ст. л (три столовые ложки)
Рецепт приготовления:
- Нарежьте промытые и обсушенные сухофрукты на мелкие кусочки.
- Залейте две чайные ложки чая двумя стаканами кипятка оставьте настаиваться 5 ,минут, процедите, дайте остыть и поставьте в холодильник на ночь.
- Отделите желтки от белков, смешайте с сахаром и ванилином и взбейте до пышной пены.
- Через сито отдельно просейте муку, разрыхлитель, соду и корицу.
- Продолжая взбивать желтковую массу, постепенно добавьте тонкой струйкой масло.
- Из холодильника достаньте сухофрукты и слейте чай в глубокую ёмкость. К сухофруктам добавьте измельчённые грецкие орехи, перемешайте и добавьте смесь сухофруктов вместе с чаем в тесто и тщательно перемешайте.
- Яичные белки взбейте с щепоткой соли в плотную пену и добавьте к тесту, аккуратно перемешивая ложкой или шпателем.
- Форму для выпечки смажьте маслом и слегка припудрите мукой, вылейте тесто в форму и выпекайте примерно 60 минут при 170 градусах.
- Плитку тёмного шоколада растопите на водяной бане и добавьте столовую ложку сливочного масла и три столовые ложки молока, затем тщательно перемешайте.
- Готовый остывший пирог покройте шоколадной глазурью и украсите крупными кусками грецких орехов.
Чайный пирог с грецкими орехами и сухофруктами получается вкусным и оригинальным.
Пеките на здоровье!
Свежие комментарии