Маринованная селедка по-корейски. Душистая и пикантная закуска

Маринованная селедка по-корейски подойдёт как отдельное блюдо, так и вместе с гарниром.
Маринованная селедка по-корейски: ингредиенты
- Свежемороженая сельдь — 2 шт. (две штуки)
- Репчатый лук — 5 шт. (пять штук)
- Уксус — 80 мл. (восемьдесят миллилитров)
- Томатная паста — 75 гр. (семьдесят пять грамм)
- Подсолнечное масло — 100 мл. (сто миллилитров)
- Молотый красный перец — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)
- Кориандр горошком — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Душистый перец горошком — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Соль — 25 гр. (двадцать пять грамм)
Рецепт приготовления:
- Сперва приготовьте маринад: томатную пасту смешайте с солью, красным и чёрным перцем, кориандром, подсолнечным маслом и уксусом. Тщательно перемешайте маринад и поставьте на плиту, после закипания снимите с огня и остудите.
- Тонкими полукольцами нарежьте лук и смешайте с остывшим маринадом.
- Селёдку разделите на филе и нарежьте на небольшие кусочки.
- На дно ёмкости выложите лук с маринадом, затем кусочки селёдки и вновь лук. Накройте пластиковой крышкой и поставьте под пресс. Можете использовать стеклянную банку с водой. Поставьте на 12 часов в холодильник.
Маринованная селедка по-корейски — ароматная и невероятно вкусная
Приятного аппетита!
Свежие комментарии