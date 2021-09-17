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Маринованная селедка по-корейски. Душистая и пикантная закуска

Маринованная селедка по-корейски подойдёт как отдельное блюдо, так и вместе с гарниром.

Маринованная селедка по-корейски: ингредиенты

Маринованная селедка по-корейски

  1. Свежемороженая сельдь — 2 шт. (две штуки)
  2. Репчатый лук — 5 шт. (пять штук)
  3. Уксус — 80 мл. (восемьдесят миллилитров)
  4. Томатная паста — 75 гр. (семьдесят пять грамм)
  5. Подсолнечное масло — 100 мл. (сто миллилитров)
  6. Молотый красный перец — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)
  7. Кориандр горошком — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  8. Душистый перец горошком — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  9. Соль — 25 гр. (двадцать пять грамм)

Рецепт приготовления:

  • Сперва приготовьте маринад: томатную пасту смешайте с солью, красным и чёрным перцем, кориандром, подсолнечным маслом и уксусом. Тщательно перемешайте маринад и поставьте на плиту, после закипания снимите с огня и остудите.
  • Тонкими полукольцами нарежьте лук и смешайте с остывшим маринадом.
  • Селёдку разделите на филе и нарежьте на небольшие кусочки.
  • На дно ёмкости выложите лук с маринадом, затем кусочки селёдки и вновь лук. Накройте пластиковой крышкой и поставьте под пресс. Можете использовать стеклянную банку с водой. Поставьте на 12 часов в холодильник.

Маринованная селедка по-корейски — ароматная и невероятно вкусная

Маринованная селедка по-корейски. Душистая и пикантная закуска 2

Приятного аппетита!

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