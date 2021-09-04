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Орешки к чаю. Любимое лакомство из детства

Орешки к чаю станут любимым лакомством Вашей семьи. Такой десерт очень понравится детям и взрослым.

Орешки к чаю: ингредиенты

Орешки к чаю

  1. Мука – 3 ст. (три стакана)
  2. Сахар – ½ ст. (пол стакана)
  3. Сгущённое молоко – 1-2 б. (одна-две банки)
  4. Яйцо – 2 шт. (две штуки)
  5. Маргарин (сливочное масло) – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
  6. Уксус – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  7. Сода – ½ ч. л. (пол чайной ложки)

Пошаговое приготовление:

  • Отправьте в миску яйца, добавьте щепотку соли и сахар. Взбейте венчиком. Перетрите белки и желтки по отдельности с сахаром.
  • Муку просейте и добавьте размягчённый маргарин. Перетрите с мукой в крошку.
  • Добавьте туда соду погашенную уксусом.
  • Влейте яйца с сахаром и перемешайте.
  • Ставьте орешницу на огонь и хорошо разогрейте. После выложите кусочки теста и хорошо прижмите.
  • Выпекайте примерно 1,5 минуты и выложите на блюдо.
  • Наполните половинки варёной сгущёнкой и соедините, чтобы получились целые орешки.

Орешки к чаю — настоящий привет из детства

Орешки к чаю. Любимое лакомство из детства 2

Приятного аппетита!

 

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