Орешки к чаю. Любимое лакомство из детства

Орешки к чаю станут любимым лакомством Вашей семьи. Такой десерт очень понравится детям и взрослым.
Орешки к чаю: ингредиенты
- Мука – 3 ст. (три стакана)
- Сахар – ½ ст. (пол стакана)
- Сгущённое молоко – 1-2 б. (одна-две банки)
- Яйцо – 2 шт. (две штуки)
- Маргарин (сливочное масло) – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Уксус – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Сода – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
Пошаговое приготовление:
- Отправьте в миску яйца, добавьте щепотку соли и сахар. Взбейте венчиком. Перетрите белки и желтки по отдельности с сахаром.
- Муку просейте и добавьте размягчённый маргарин. Перетрите с мукой в крошку.
- Добавьте туда соду погашенную уксусом.
- Влейте яйца с сахаром и перемешайте.
- Ставьте орешницу на огонь и хорошо разогрейте. После выложите кусочки теста и хорошо прижмите.
- Выпекайте примерно 1,5 минуты и выложите на блюдо.
- Наполните половинки варёной сгущёнкой и соедините, чтобы получились целые орешки.
Орешки к чаю — настоящий привет из детства
Приятного аппетита!
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