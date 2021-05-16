Какие ошибки часто допускают при приготовлении пельменей нам рассказал знакомый повар. А вы умеете их безошибочно готовить

Вкусно приготовить пельмени нужно еще уметь. Бывает, что допускаются незначительные ошибки, которые делают любимое многими блюдо безвкусным.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 3 стакана;
- вода, 2/3 стакана;
- яйцо, 1 шт;
- соль.
Процесс приготовления
Первая ошибка при готовке пельмене – это не соблюдение пропорций продуктов. Выше написанный рецепт – правильные пропорции ингредиентов.
Вторая ошибка – муку смешиваем не с теплой водой, а холодной, даже ледяной. Так тесто приобретает свою эластичность.
Третья ошибка – формирование пельменей сразу после приготовления теста. Накрываем тесто и отправляем его в холодильник на 1 час. Это помогает тесту стать эластичным, мягким, оно будет просто раскатываться.
Фарш в начинку кладем ровно столько, сколько нужно, чтобы можно без проблем склеить тесто и при арке, внутри должно быть место для сока от мяса.
Прежде чем варить, пельмени замораживают. Так удается избежать разрывов теста при опускании пельменей в кипящую воду.
За один раз не выкладывают много пельменей в кастрюлю.
Пельмени вынимают шумовкой, чтобы вся жидкость стекла и не оставалась в тарелке.
Готовые пельмени заправляем сливочным маслом, уксусом или сметаной, любым другим соусом и подаем к столу.
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