Какие ошибки часто допускают при приготовлении пельменей нам рассказал знакомый повар. А вы умеете их безошибочно готовить

Вкусно приготовить пельмени нужно еще уметь. Бывает, что допускаются незначительные ошибки, которые делают любимое многими блюдо безвкусным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 3 стакана;

вода, 2/3 стакана;

яйцо, 1 шт;

соль.

Процесс приготовления

Первая ошибка при готовке пельмене – это не соблюдение пропорций продуктов. Выше написанный рецепт – правильные пропорции ингредиентов.

Вторая ошибка – муку смешиваем не с теплой водой, а холодной, даже ледяной. Так тесто приобретает свою эластичность.

Третья ошибка – формирование пельменей сразу после приготовления теста. Накрываем тесто и отправляем его в холодильник на 1 час. Это помогает тесту стать эластичным, мягким, оно будет просто раскатываться.

Фарш в начинку кладем ровно столько, сколько нужно, чтобы можно без проблем склеить тесто и при арке, внутри должно быть место для сока от мяса.

Прежде чем варить, пельмени замораживают. Так удается избежать разрывов теста при опускании пельменей в кипящую воду.

За один раз не выкладывают много пельменей в кастрюлю.

Пельмени вынимают шумовкой, чтобы вся жидкость стекла и не оставалась в тарелке.

Готовые пельмени заправляем сливочным маслом, уксусом или сметаной, любым другим соусом и подаем к столу.