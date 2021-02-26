Остри: за 10 минут готовим вкусное мясное блюдо грузинской кухни!

Остри! Многие из вас, наверное, пробовали хоть раз великолепное ароматное и очень сытное блюдо, которое в Грузии называют Остри.
Возможно название происходит от русского слова «острый», а может и нет. Не суть, главное, что оно реально очень вкусное.
Но вы удивитесь еще больше, когда узнаете историю происхождения блюда «Остри». Дело в том, что грузины, как известно, народ крайне хлебосольный. Гостеприимство грузин вошло в поговорку и иногда доходит до кулинарного экстремизма.
Поэтому на запланированные застолья – свадьбы, юбилеи, крестины – грузины готовят еду не просто в больших количествах, а в огромных-преогромных. Ну и, как следствие, остается большое количество мяса.
На следующий день после главного застолья хозяин дома организует «продолжение банкета». И какая-то светлая голова придумала как с пользой использовать оставшееся с предыдущего дня мясо – приготовить «остри».
Для приготовления сгодится любое мясо, приготовленное любым способом: жареное, вареное, печеное – не важно, все подойдет. В том то и прелесть этого блюда. Остри – это еда следующего за застольем дня.
Уже гораздо позднее «Остри» стал подаваться в ресторанах и домах как отдельное блюдо.
Остри: ингредиенты
- Мясо предварительно термо обработанное (жареное, вареное, печеное, шашлык) – 500 г
- Лук – 500-600 г
- Острый перец – 1-2 шт. (по вкусу)
- Томат-паста – 5-6 столовых ложек
- Порошок семян кориандра – 1 щепотка
- Семена укропа молотые – 1 щепотка
- Лавровый лист – 2 шт.
- Хмели сунели – 1 щепотка
- Растительное масло или топленое масло
Остри: приготовление
- Нарезать мясо небольшими кусочками.
- Нарезать лук и острый перец и обжарить на масле.
- Добавить мясо, а через 4-5 минут обжарки на среднем огне – разведенную парой ложек воды, томатную пасту и специи по вкусу.
- Томить на малом огне несколько минут и подавать горячим.
Остри: готов
Приятных застолий!
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