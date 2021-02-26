Остри: за 10 минут готовим вкусное мясное блюдо грузинской кухни!

Остри! Многие из вас, наверное, пробовали хоть раз великолепное ароматное и очень сытное блюдо, которое в Грузии называют Остри.

Возможно название происходит от русского слова «острый», а может и нет. Не суть, главное, что оно реально очень вкусное.

Но вы удивитесь еще больше, когда узнаете историю происхождения блюда «Остри». Дело в том, что грузины, как известно, народ крайне хлебосольный. Гостеприимство грузин вошло в поговорку и иногда доходит до кулинарного экстремизма.

Поэтому на запланированные застолья – свадьбы, юбилеи, крестины – грузины готовят еду не просто в больших количествах, а в огромных-преогромных. Ну и, как следствие, остается большое количество мяса.

На следующий день после главного застолья хозяин дома организует «продолжение банкета». И какая-то светлая голова придумала как с пользой использовать оставшееся с предыдущего дня мясо – приготовить «остри».

Для приготовления сгодится любое мясо, приготовленное любым способом: жареное, вареное, печеное – не важно, все подойдет. В том то и прелесть этого блюда. Остри – это еда следующего за застольем дня.

Уже гораздо позднее «Остри» стал подаваться в ресторанах и домах как отдельное блюдо.

Остри: ингредиенты

Мясо предварительно термо обработанное (жареное, вареное, печеное, шашлык) – 500 г

Лук – 500-600 г

Острый перец – 1-2 шт. (по вкусу)

(по вкусу) Томат-паста – 5-6 столовых ложек

Порошок семян кориандра – 1 щепотка

Семена укропа молотые – 1 щепотка

Лавровый лист – 2 шт.

Хмели сунели – 1 щепотка

Растительное масло или топленое масло

Остри: приготовление

Нарезать мясо небольшими кусочками. Нарезать лук и острый перец и обжарить на масле. Добавить мясо, а через 4-5 минут обжарки на среднем огне – разведенную парой ложек воды, томатную пасту и специи по вкусу. Томить на малом огне несколько минут и подавать горячим.

Остри: готов

Приятных застолий!