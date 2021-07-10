Огурцы начали плодоносить — делаю только одну подкормку за 20 р. И безопасно без химии, и урожая стало больше: в банки не лезет

Хотите увеличить урожай огурцов, не прибегая к использованию удобрений с сомнительной безопасностью? Тогда пламенный салют, товарищи жадные до огурцов овощеводы! Готовы набить до отказа свои банки с «зелененькими»?

Сегодня на повестке дня — безопасная подкормка огурцов, убивающая 2-ух зайцев. Во-первых, это — быстрая доставка питания через естественное повышение плодородия грядки. Во-вторых, это — сносная альтернатива удобрениям химическим, которые из-за возможной токсичности нельзя применять прямо во время плодоношения, и у дачника оказываются связаны руки.

Как работает подкормка огурцов во время плодоношения: честно и без обмана

В копилке знаний у меня есть дрожжевая «подкормка» — пожалуй, ничего лучше огородное человечество на такой случай еще не придумало. Разумеется, если в этот раз не накосячить и все сделать правильно.

Скажу честно: никакого питания дрожжевая подкормка сама по себе не дает. У меня начинает от умиления дергаться левый глаз, когда я читаю про содержание в дрожжах витаминов группы B или аминокислот, без которых, по мнению авторов опусов, наш огурец, внезапно оказывается, не может нормально существовать. Ха-ха!

Я, Федор Тяпкин-Склянкин, всегда честен со своими читателями, поэтому не буду давать гнусной дезинформации товарищам. Единственное ценное, что есть в дрожжах, — собственно, сами дрожжевые грибки

Конечно, ты, товарищ, знаешь: растения не усваивают органику, они усваивают минеральные вещества, на которые эта органика (остатки корешков, компост, перегной) распадается. И дрожжевые грибки ускоряют процесс переработки органики в доступную минералку в разы. Уже спустя неделю после нашей разгоняющей подкормки огурцы начинают получать куда больше питания, чем без нее.

Как правильно сделать огуречную подкормку дрожжами

Мы, товарищи, как люди 21-ого века, будем использовать сухие «быстрые» дрожжи в пакетиках. Брикеты сгодятся для приготовления жидкости немного иного толка, которую, впрочем, тоже можно посчитать подкормкой. Но уже не для огурцов. Специально узнал у жены-хозяюшки — она покупает 1 пакетик быстрых дрожжей за 20 рублей в ближайшем сельмаге.

7-10 г сухих дрожжей (примерно столовую ложку) развожу в банке с теплой (не горячей, не холодной — это важно!) водой и 2 столовыми ложками сахарного песка. Это запустит таинство брожения!

Когда видно, что с раствором что-то происходит, выливаем в 5 л такой же теплой воды. Я беру просто половину ведра.

Настаиваем в теплом месте 1 сутки. Ошибиться сложно: вечером приготовил — вечером подкормил!

Перед применением разбавляем дрожжевую жижу 1:10. Я никогда, разумеется, ничего точно не замеряю, и как русский человек надеюсь на авось. Да и зачем возиться, если в случае с дрожжевой подкормкой огурцов испортить что-то — надо иметь талант. Наливаю раствор в ведро, чтобы он закрывал примерно 1/10 на глазок, доливаю до конца теплой (не горячей, не холодной!!!) воды.

Под один огурец выливаю 1-3 литра в зависимости от размеров куста и моего настроения)

Дружеский совет: Чтобы усилить эффект, перед подкормкой добавь в грунт органики. Нужно же будет дрожжам что-то перерабатывать! Насыпь на грядку древесной золы или сделай слой мульчи из компоста или перегноя

С тех пор, как я стал делать дрожжевую подкормку для огурцов, урожай увеличился. Зеленцы, которые я собираю, уже не помещаются в банки. Пришлось приучить кота есть огурцы.